Twitter'da Abonelik Modeliyle Gelir Elde Etme Dönemi Başladı

Elon Musk, Twitter üzerinden gelir elde etme sistemini genişletmeye devam ediyor. Twitter kullanıcıları artık abonelik modeliyle gelir elde edebilecekler. Kullanıcılar, özel içeriklerini abonelere özel olarak paylaşarak para kazanabilecekler.

Elon Musk, Twitter üzerinden gelir elde etme sistemini genişletmeye devam ediyor. Twitter kullanıcıları artık abonelik modeliyle artık gelir elde edebiliyorlar. Bu yenilikle birlikte, kullanıcılar fotoğraf, video veya tweet'leri sadece abonelere özel olarak paylaşarak para kazanabilecekler. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, Twitter'dan aldığı ilk parayı nasıl kazandığını aktardı.

Twitter'dan nasıl para kazandım?

Twitter para kazanma başvurusu: https://twitter.com/settings/monetization

Mükellef'e ulaşmak için: https://bit.ly/3TuPilG

Hakkı Alkan Twitter hesabı: https://twitter.com/hakki_alkan

Hakkı Alkan Instagram hesabı: https://www.instagram.com/hakki_alkan/

Twitter, içerik üreticilerinin platformdaki paylaşımlarından gelir sağlamalarını sağlayacak yeni bir adım atmış durumda. Bu abonelik hizmeti, kullanıcı deneyimini iyileştirme odaklı bir yaklaşımla geliştirilmiş durumda. Twitter kullanıcıları, belirlenen fiyat aralıklarından birini seçerek hesaplarına ücretli bir şekilde abone olabilecekler.

Bir kullanıcı abone olduğunda, içerik üreticisinin özel içeriğine erişme hakkı elde edecek. Bu özel içerik tweetler, fotoğraflar veya videolar olabilir. Elon Musk, bu özelliğin artık dünya genelinde aktif hale geldiğini duyurdu.

Twitter, bu ödemeleri işlemek için Stripe ile iş birliği yapmış durumda. Gelir elde etmeye başlamak için 50 dolar gereklidir ve gelirler 50 bin dolara kadar çıktığında yüzde 97'ye varan ödemeler alınabilir. Ayrıca abonelik hizmetleri iade edilemez ve aylık olarak otomatik olarak yenilenir.