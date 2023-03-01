Bugün öğlen saatlerinde binlerce Twitter kullanıcısı hem mobil hem de tarayıcı üzerinden platformda yaşanan ani bir erişim problemi nedeniyle giriş yapamadığını paylaştı. Üstelik bu sorun tüm dünyada yaşanıyor. Peki Twitter çöktü mü?

Twitter, çöktü mü? Tüm dünyada erişim problemi yaşanıyor!

Bugün öğleden sonra başlayan problemlerim ardından binlerce Twitter kullanıcısı hem mobil hem de tarayıcıda uygulamaya erişemediklerini, girebilenler ise yapılan paylaşımların yenilenmediğini ve gelen yorumların gözükmediğini dile getirdi. Peki Twitter çöktü mü?

Downdetector verilerine baktığımızdaysa, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin buraya da yansıdığını görüyoruz. Ayrıca sorun yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada meydana geldiği anlaşılıyor. Şu an için Twitter'ın konuyla alakalı açıklama yapması bekleniyor.

Twitter çöktü mü? Erişim sorunları yaşanıyor!

Twitter sayfa yenilenemiyor hatasının çözümü var mı?

Ne yazık ki kullanıcıların Twitter sayfa yenilenemiyor hatasını çözmek için yapabilecekleri pek fazla şey yok. Bunun en büyük nedeni ise sorunun sistemden kaynaklanması. Ancak uygulamanın önbelleğini ve verilerini tamamen silmek bazı durumlarda problemi ortadan kaldırabiliyor.

Telefonunuzdan Ayarları açın.

Yüklü tüm uygulamaların yer aldığı bölüme ulaşın.

Listeden Twitter'ı bulun.

Ardından Önbelleği Temizle ve Verileri temizle düğmelerine basın.

Not: Her ne kadar yaşanan sorun tüm dünyayı etkiliyor olsa da VPN kullanarak bağlanan bazı kişiler sorunsuz bir şekilde kullanabildiğini belirtiyor.

Twitter tüm dünyada çöktü. Siz platforma erişebiliyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!