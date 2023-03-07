Twitter çöktü mü? Erişim problemi yaşanıyor!

Binlerce Twitter kullanıcısı, bugün akşam saatlerinde başlayan ani bir erişim problemi nedeniyle, hem mobil hem de tarayıcı üzerinden platforma ulaşamadığını söylüyor. Kimi kullanıcı ise hesaplarına erişebildiğini, fakat uygulama içerisinde bazı aksaklıklar olduğunu dile getiriyor. Peki Twitter çöktü mü?

Twitter, tüm dünyada çöktü! Görsel ve videolar yüklenmiyor!

Bugün akşam sonra başlayan problemler nedeniyle hem mobil hem de tarayıcı tarafındaki kullanıcıların büyük bir kısmı uygulamaya erişemediklerini, bir kısmı yapılan paylaşımların yenilenmediğini veya gelen yorumların gözükmediğini, büyük bir çoğunluğu da görsel ve video içeriklerinin görüntülenemediğini dile getirdi.

Downdetector verilerine baktığımızdaysa, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin buraya da yansıdığını görüyoruz. Ayrıca sorun yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada meydana geldiği anlaşılıyor. Konuyla ilgili Twitter tarafından yapılan açıklamada sorunun global çapta olduğu ve kısa sürede çözüleceği söylendi.

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Twitter sayfa yenilenemiyor hatasının çözümü var mı?

Ne yazık ki kullanıcıların Twitter sayfa yenilenemiyor hatasını çözmek için yapabilecekleri pek fazla şey yok. Bunun en büyük nedeni ise sorunun sistemden kaynaklanması. Ancak uygulamanın önbelleğini ve verilerini tamamen silmek bazı durumlarda problemi ortadan kaldırabiliyor.

Telefonunuzdan Ayarları açın.

Yüklü tüm uygulamaların yer aldığı bölüme ulaşın.

Listeden Twitter'ı bulun.

Ardından Önbelleği Temizle ve Verileri temizle düğmelerine basın.

Twitter tüm dünyada çöktü. Siz platforma erişebiliyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!