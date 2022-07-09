Twitter, çalışanlarını Elon Musk hakkında uyardı!

Tesla ve SpaceX Ceo'su Elon Musk son dönemde sık sık gündeme geliyor. Son olarak Twitter'ı satın alma girişimi ile adından söz ettiren Musk, sonrasında ise bu kararından vazgeçerek bir kez daha konuşulmayı başardı. Elon Musk'ın çokça konuşulan bu kararının ardından birçok kişi Tesla Ceo'suna karşı tepkilerini dile getiriyor, Twitter ise bu konuda tedbirli davranmayı tercih etmiş gibi görünüyor.

Twitter çalışanları Elon Musk konusunda tweet atmamaları konusunda uyarıldı

Bilindiği gibi Elon Musk geçtiğimiz günlerde Twitter'ı devralmaktan vazgeçti. Twitter ise bu gelişme üzerine çalışanlarına bir yazı göndererek konu hakkında konuşmamalarını söyledi. Cuma günü şirketin genel danışmanı Sean Edgett tarafından gönderilen bir yazıda çalışanlardan anlaşma hakkında Twitter ya da diğer mecralarda yorum yapmaktan kaçınmaları istendi.

Elon Musk 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasını feshetti!

Twitter çalışanlarına gönderilen notta şu ifadelere yer verildiği iddia ediliyor:

Mümkün olduğunca bilgi paylaşmaya devam edeceğiz, ancak bu arada paylaşabileceklerimizin çok sınırlı olacağını lütfen unutmayın. Bu durumun ne kadar süreceğini bilmiyorum ancak devam etmekte olduğumuz önemli çalışmalara gösterdiğiniz sabır ve devam eden bağlılığınız için teşekkür ederiz

Twitter yönetim kurulu, Musk'ın 44 milyar dolarlık teklifini uygulamak için yasal işlem başlayacağını duyurdu. Buna göre Elon Musk için bu anlaşmadan vazgeçmek çok da kolay olmayabilir. Twitter ve Elon Musk arasındaki bu durum mahkemede çözülecek gibi görünüyor.

Anladığımız kadarıyla popüler sosyal medya platformu, bu süreçte çalışanlarından gelecek herhangi bir paylaşım ile zor dürüme düşmek istemiyor. Elon Musk'ın anlaşmadan vazgeçmesi ile birlikte yüklü bir tazminat ödemesi bekleniyor. Tazminat için iddia edilen rakam ise 1 milyar dolar.

Bu arada anlaşmanın iptalinden bu yana Elon Musk, Twitter üzerinden herhangi bir paylaşım yapmadı. Musk'ın son paylaşımı Tesla'daki son ürün geliştirmeleri ile ilgiliydi. Bu paylaşımın üzerinden henüz 48 saat geçmedi ancak Twitter'ı oldukça sık kullanan CEO için bu süre oldukça uzun.

Twitter ve Elon Musk arasında yaşanan olayları önümüzdeki günlerde konuşmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Peki siz Elon Musk ve Twitter arasında yaşananlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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