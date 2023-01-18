Twitter Blue için yıllık ödeme seçeneği geldi! Fiyatı ne kadar?

Twitter Blue aboneliği için yıllık ödeme seçeneği sunuldu. Peki fiyatı ne kadar ve aylık ödemeye göre avantajlı mı?

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan popüler sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıya ek avantajlar sunan Blue aboneliği için senelik ödeme seçeneğini sundu. Peki fiyatı ne kadar?

Twitter Blue için yıllık ödeme seçeneği kullanıma sunuldu!

Twitter'ın ilk olarak 2021 yılında kullanıma sunduğu Blue aboneliğinin en öne çıkan avantajı, kullanıcıya mavi tik verilmesi. Bununla beraber daha uzun süreli ve yüksek boyutlu video yükleme gibi özellikleri de mevcut.

Twitter, bugün resmi destek sayfasında Blue aboneliği kısmı için bir güncelleme yaptı. Bununla berbaer platform, 84 dolar olan yıllık ödeme seçeneğini kullanıma sundu. Fiyatına baktığımızda, aylık ödemeye göre uygun fiyatlı olduğunu görüyoruz.

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Twitter Blue aboneliğinin aylık fiyatı web sürümü için 8 dolar ve bunu yıl olarak hesapladığımızda 96 dolar ediyor. Yeni gelen senelik ödeme seçeneğinin fiyatını 12 aya böldüğümüzde ise yüzde 14 daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz.

Twitter Blue için yıllık ödeme seçeneğinin yalnızca web sürümünde olduğunu hatırlatmakta fayda var. iOS ve Android platformları için destek sağlanıp sağlanmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Yıllık ödeme seçeneğinin Türkiye'deki fiyatının da ne kadar olacağı bilinmiyor. Güncel dolar kuruna göre hesaplarsak, 1.580 TL'lik bir fiyat çıkıyor.

Twitter Blue aboneliğinin güncel fiyatları şu şekilde;

iOS (aylık): 11 dolar

Web (aylık): 8 dolar

Web (yıllık): 84 dolar

Twitter Blue avantajları

Doğrulanmış anlamına gelen mavi tik rozeti,

Tweetler için yer işaretleri klasörleri,

Telefondaki uygulamalar kısmında özel uygulama simgesi,

Birden fazla tema,

Özelleştirilebilir menü,

Reklamsız makale okuma,

Yazı boyutunu değiştirerek okumayı kolaylaştıran Okuma Modu,

Paylaşılan tweeti geri alma,

Tweetlere yaptığınız yorumlar en üste gösterilir,

60 dakika uzunluğunda ve 2 GB dosya boyutuna kadar video yükleme.

Peki sizler Twitter Blue için gelen yıllık ödeme seçeneği hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.