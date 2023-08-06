Twitter Blue artık X Premium oldu

Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra maliyetleri azaltmak için yazılımcıları işten çıkardı ve abonelik sistemi olan Twitter Blue'u X Premium olarak değiştirdi.

Elon Musk, Twitter satın alımından sonra şirketin sandığı kadar karlı olmadığını anladı. Maliyetleri azaltmak için önce yazılımcıları işten çıkardı. Sonra da yeni abonelik sistemini tüm dünyada kullanıma sundu. Bugün ise Twitter Blue olarak bildiğimiz kullanıcılara Mavi Tik sağlayan abonelik sistemi isim değiştirdi ve X Premium oldu.

Twitter Blue, X Premium ismini aldı!

Geçtiğimiz mart ayında Türkiye'de de kullanıma sunulan Twitter Blue abonelik hizmeti, web kullanıcıları tarafından aylık 150 TL, iOS ve Android kullanıcıları tarafından da 209 TL karşılığında alınabiliyor. Bunun karşılığında ise haberimizin devamında paylaştığımız özelliklerden faydalanabiliyorlar.

Fakat Twitter şirketi ve çatısı altında bu ismi taşıyan tüm diğer platformların ismini X ile değiştiren Elon Musk, TwitterBlue adını da değiştirerek X Premium yaptı. Şuan için bu değişikliğin tüm kullanıcılara yansımadığını belirtelim.

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X Premium (Twitter Blue) neler sunuyor?

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Tweeti (X) Düzenle, Yer İşareti Klasörleri dahil olmak üzere tüm mevcut Blue (Premium) özelliklerine erişim ve yeni özelliklere erken erişim