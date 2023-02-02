Twitter Blue aboneliği Türkiye'de gözüktü!
Teknoloji Haberleri
Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra ortaya çıkan Twitter Blue aboneliği Türkiye tarayıcısında gözüktü. İşte detaylar!
Ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın alır almaz pek çok değişiklik gerçekleştirdi. Musk'ın gerçekleştirdiği hamlelerden ilki de Twitter Blue oldu. Tartışmaların çıkmasına neden olan bu abonelik belirli yerlerde gözüküyordu. Şimdi ise Twitter Blue, Türkiye'de görünmeye başladı. İşte detaylar!
Twitter Blue Türkiye'de tarayıcıda göründü
Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından farklı değişikliklerle gündeme geldi. Her geçen gün farklı konularla gündemde yer alan Musk, kullanıcılar için önemli olan mavi tik almanın paralı olacağını duyurdu. Bununla birlikte Twitter Blue aboneliğini sunmaya başladı.
Abonelik sistemi ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'da kullanılıyordu. Türkiye'ye ne zaman geleceği ise merak konusuydu. Bugün ise Twitter Blue aboneliği Türkiye'de tarayıcıda görüldü. Bu da Twitter Blue aboneliğinin çok yakında Türkiye'de de kullanımda olacağını gösteriyor. Ancak sekmenin yavaş yavaş geldiğini de belirtmek gerekiyor.
Twitter'da itiraz etme dönemi başlıyor!
Kullanıcılar, bu aboneliği isteğe bağlı bir şekilde alma şansına sahip. Bunun yanı sıra aylık abonelik ücretini ödediniz süre boyunca Twitter Blue aboneliğinin sunmuş olduğu ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Twitter Blue aboneliğinin kullanıcılara sağladığı ayrıcalıklar ise şu şekilde:
Mavi tik ile onaylanmış hesap
Tweet geri alma
Tweet düzenleme
Yer işareti klasörleri
Özel uygulama simgeleri
Temalar
Popüler makaleler
Gezintiyi kişiselleştirme
Okuyucu
Daha uzun video yükleme
NFT profil resimleri
Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!