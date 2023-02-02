Twitter Blue aboneliği Türkiye'de gözüktü!

Ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın alır almaz pek çok değişiklik gerçekleştirdi. Musk'ın gerçekleştirdiği hamlelerden ilki de Twitter Blue oldu. Tartışmaların çıkmasına neden olan bu abonelik belirli yerlerde gözüküyordu. Şimdi ise Twitter Blue, Türkiye'de görünmeye başladı. İşte detaylar!

Twitter Blue Türkiye'de tarayıcıda göründü

Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından farklı değişikliklerle gündeme geldi. Her geçen gün farklı konularla gündemde yer alan Musk, kullanıcılar için önemli olan mavi tik almanın paralı olacağını duyurdu. Bununla birlikte Twitter Blue aboneliğini sunmaya başladı.

Abonelik sistemi ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya'da kullanılıyordu. Türkiye'ye ne zaman geleceği ise merak konusuydu. Bugün ise Twitter Blue aboneliği Türkiye'de tarayıcıda görüldü. Bu da Twitter Blue aboneliğinin çok yakında Türkiye'de de kullanımda olacağını gösteriyor. Ancak sekmenin yavaş yavaş geldiğini de belirtmek gerekiyor.

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Kullanıcılar, bu aboneliği isteğe bağlı bir şekilde alma şansına sahip. Bunun yanı sıra aylık abonelik ücretini ödediniz süre boyunca Twitter Blue aboneliğinin sunmuş olduğu ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Twitter Blue aboneliğinin kullanıcılara sağladığı ayrıcalıklar ise şu şekilde:

Mavi tik ile onaylanmış hesap

Tweet geri alma

Tweet düzenleme

Yer işareti klasörleri

Özel uygulama simgeleri

Temalar

Popüler makaleler

Gezintiyi kişiselleştirme

Okuyucu

Daha uzun video yükleme

NFT profil resimleri

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