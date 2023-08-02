Twitter Blue Aboneleri Onay İşaretini Gizleyebilecek

Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasının ardından sosyal medya platformunda yapılan değişikliklerden biri de Twitter Blue abonelerinin onay işaretini gizleyebilme özelliği oldu.

Elon Musk, Twitter'ı (X) devraldıktan sonra sosyal medya platformu üzerinde birçok değişikliğe imza attı. Bunlardan bir tanesi de Twitter Blue aboneliği ile birlikte gelen doğrulama hizmeti oldu. Bu hizmeti satın alan kullanıcılar, uzun süre tartışma yaratan onay işaretlerine de sahip oluyor. Ancak bu durumdan rahatsız bazı Twitter Blue aboneleri de var gibi görünüyor.

Twitter, onay işareti istemeyen kullanıcılar için yeni bir ayar getirdi

Son olarak platformun ismini X olarak değiştiren Elon Musk, Twitter'ın abonelik hizmetini de XBlue olarak yeniden adlandırmış durumda. Abonelik hizmetinin adını XBlue olarak değiştiren Elon Musk, bir başka önemli değişikliğe daha imza atıyor.

Sosyal medya platformunun ücretli abonelikler için 'Twitter Blue Hakkında' başlıklı yardım sayfasında onay işaretinin gizlenebileceğine dair yeni bir ifade eklendi. Buna göre kullanıcılar profillerinde ve gönderilerinde onay işaretlerini gizleyebilecekler. Ancak yine de bazı noktalarda bu onay işaretlerinin görünmeye devam edebileceğinin altı çiziliyor.

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Twitter Blue abonesi olup bu hizmetin getirdiği onay işaretini istemeyen kullanıcılar, profil düzenle kısmından bu işareti gizleyebilecekler. Böylece Twitter (X) aboneliği olan ancak onay işareti istemeyen kullanıcılar, bu ayar yardımı ile onay işaretlerini kaldırabilecekler.

Elon Musk'ın Twitter'ı devralmasının ardından sosyla medya platformu bir türlü gündemden düşmüyor. Twitter Blue aboneliği sonrasında sunulan onay işaretleri ile büyük bir karmaşaya neden olan Elon Musk, sonrasında ise geri adım atmış ve daha önceden onaylı olan kullanıcılara haklarını geri vermişti.

Twitter, yeni adıyla X ise XBlue abonelerinin mavi tik kullanımı için artık bir seçenek sunarak, bunu sergilemek istemeyen kullanıcılara önemli bir özellik getirmiş oldu. Peki siz X sosyal medya uygulaması ve yeni onay işareti politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.