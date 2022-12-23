Twitter Blue aboneleri beklenen özelliğe kavuştu!

Elon Musk'ın Twitter'ı devralması ile birlikte sosyal medya platformunda köklü değişiklikler gerçekleşti. Platformu video içerik üreticileri için daha çekici hale getirmek isteyen Musk, bu konuda da adım atılacağını daha önce açıklamıştı. Yeni güncelleme ile birlikte Twitter Blue aboneleri uzun video paylaşım özelliğine kavuştu.

Twitter üzerinde uzun video paylaşımı başlıyor

Twitter Blue aboneleri bugünden itibaren 1080P çözünürlükte ve 60 dakikalık videoları tarayıcı üzerinden platforma yükleyebilecekler. Bu videolar için belirlenen maksimum boyut miktarı ise 2 GB oldu. Değişiklik öncesinde Twitter Blue aboneleri, 512 MB dosya boyutu limiti ile 1080P çözünürlükte 10 dakikalık videoları platforma yükleyebiliyordu. Android ve iOS kullanıcıları için bu sınırın hala geçerli olduğunu da hatırlatalım.

Twitter'ın uzun video paylaşma özelliği bazı sorunları ise beraberinde getiriyor. Twitter, bu özelliği ile korsan film ve dizi sorunu ile karşı karşıya kalabilir. Kullanıcılar filmleri veya dizileri sosyal medya platformu üzerinden kolayca yayınlayabilirler.

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Geçtiğimiz günlerde Twitter'ın telif hakkı sistemlerind yaşanan sıkıntının ardından kullanıcılar dizi ve filmleri 10 dakikalık parçalar halinde paylaşmıştı. Şimdi ise 60 dakikalık video paylaşma özelliği sayesinde bu durum çok daha kolay bir hal alabilir. Bu durumun önüne geçebilmek adına şirketin çok daha dikkatli olması gerekiyor.

Uzun video yükleme özelliğinin yanı sıra Twitter Blue aboneleri bir diğer özelliğe daha kavuşuyor. Buna göre Twitter Blue abonelerinin yanıtları standart kullanıcılara göre daha önce gösterilecek. Tweet düzenleme özelliğinin de Blue abonelerine yakın zamanda sunulması bekleniyor.

İlk olarak kasım ayında sunulan yeni Twitter Blue aboneliği yaşanan sıkıntıların ardından ertelenmişti. Geçtiğimiz günlerde tekrar aktif hale getirilen Blue aboneliği için Android kullanıcıları 8 dolar öderken, iOS sahipleri 11 dolar ödemek zorunda.

Elon Musk ile farklı bir yola giren Twitter, bakalım ilerleyen günlerde ne gibi yeni özellikler sunacak? Peki siz Twitter Blue aboneliği ve uzun video paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.