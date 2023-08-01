Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, Elon Musk'a satıldıktan sonra adını X olarak değiştirdi. Ancak komşuların şikayetleri üzerine Twitter binasındaki X tabelası kaldırıldı.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, geçtiğimiz aylarda Elon Musk'a satıldı ve Musk, yakın zamanda platformun adını X ile değiştirdi. Bunun üzerine şirket binasındaki Twitter tabelası da kaldırıldı ve yerine X yerleştirildi. Ancak komşulardan gelen şikayetler üzerine kaldırıldı. İşte haberin ayrıntıları!

Twitter binasındaki X tabelası söküldü!

Twitter, Elon Musk'a satıldığından beri önemli değişimler geçirdi. Ünlü kişilere verilen mavi tikin ücretli hale gelmesinden, kısıtlama uygulanmasına kadar kullanıcıları deliye döndüren pek çok radikal karar alındı.

Elon Musk, geçtiğimiz haftalarda ise platform adının "her şey" anlamına gelen X ile değiştirileceğini açıkladı ve bu kısa süre önce uygulanmaya başladı. Web sitede ve mobil uygulamadaki logo güncellenmişken, uygulama mağazalarındaki isim de değişti.

Musk'tan ünlü rapçinin Twitter (X) hesabı için tartışmalı karar!

Bununla beraber şirketin ana merkez binasındaki Twitter tabelası da kaldırıldı ve binanın tam tepesine X logosu yerleştirildi. Ancak bu, komşular tarafından pek hoş karşılanmadı. Zira bölge sakinleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile tabelanın çok ışık saçtığını ve bu nedenle gece uyumakta zorluk çektiklerini aktardı.

Komşuların San Francisco yerel yönetimine yaptığı şikayetlerin ardından şirket yönetimi, bölge sakinlerini deliye döndüren X tabelasını binanın tepesinden kaldırdı. Görüntüler internete düştüğünde ise tabelanın ayakta durması için kum torbaları ile desteklendiği görüldü.

Daha sonrasında ise bu tabela için herhangi bir onay alınmadığı ortaya çıktı. Bina Teftiş Departmanı Sözcüsü Patrick Hannan tarafından aktarılanlara göre değiştirilen tabelanın binanın tarihi doğası ile uyumlu olup olmadığı için bir izin belgesi alınması gerekiyordu.

Bunun için teftiş amacıyla gelen yetkililerin ise kontrol yapılmasına izin verilmedi bildirildi. Üstelik Elon Musk, X tabelasının geçici bir etkinlik için yerleştirildiğini söyleyerek yerel yönetime yalan da söylemişti.

Son yaşanan gelişmelere göre Elon Musk'ın X sevdası, onun başına dert açacak gibi görünüyor. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.