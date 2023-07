Twitter, bazı kullanıcılara ödeme yapmaya başladı

Twitter CEO'su Elon Musk, 10 Haziran 2023 tarihinde attığı bir tweetle Twitter'ın bazı kullanıcılara ödemeler yapacağını duyurdu. İlk ödeme grubu için ayrılan para miktarının ise 5 milyon dolar olacağını söyledi. Twitter an itibariyle bazı kullanıcılarına ödeme yapmaya başladı. Twitter'ın içerik oluşturucular için reklam geliri paylaşım programı resmen başladı ve bildirilenlere göre şimdiden uygun Blue abonelerine ödeme yapmaya başlandı. Bazı yüksek profilli kullanıcılar bugün, gelen para yatırma işlemleriyle ilgili bildirimler aldıklarını bildirdi. Öyle ki bir kullanıcı, bu ödemeyi Twitter'da paylaşarak neredeyse 25 bin dolar kazandığını duyurdu. Elon Musk da gönderinin altına 'tebrikler' yazdı.

Twitter'ın içerik oluşturucular için reklam geliri paylaşım programı resmen başladı ve bildirilenlere göre şimdiden uygun Blue abonelerine ödeme yapmaya başlandı. Bazı yüksek profilli kullanıcılar bugün, gelen para yatırma işlemleriyle ilgili bildirimler aldıklarını bildirdi. Öyle ki bir kullanıcı, bu ödemeyi Twitter'da paylaşarak neredeyse 25 bin dolar kazandığını duyurdu. Elon Musk da gönderinin altına "tebrikler" yazdı.

Twitter just paid me almost $25,000. pic.twitter.com/oIJ2Ycymzb — Brian Krassenstein (@krassenstein) July 13, 2023

Bu miktardaki paralar, uygun kullanıcıların içeriklerine verilen yanıtlardaki reklamlara dayalıdır. Program, reklamları yönlendiren popüler içeriğe katkıda bulunan içerik oluşturucuları teşvik etmeyi amaçlıyor. Yeni Blue aboneliklerini artırırken Twitter'ın para kazanmasına yardımcı olan hesapları ödüllendiriyor. Twitter yardım makalesinde program hakkında, "Bu, içerik oluşturucuların gönderilerine verilen yanıtlardaki reklam gelirinden pay alabilecekleri anlamına geliyor." ifadeleri yer alıyor.

Twitter ayrıca projeyi, "Bu, insanların doğrudan Twitter'dan hayatlarını kazanmalarına yardımcı olma çabamızın bir parçası." olarak nitelendiriyor. Ancak Twitter'dan para almak için gereken şart çıtası biraz yüksek. Gelir paylaşım sistemi, son üç ayın her birinde en az beş milyon gönderi gösterimi olan Twitter Blue veya "Onaylı Kuruluşlar" aboneleri için geçerli.

Bu şartları sağlayanların ek olarak bir insan incelemesinden geçmeleri ve şirketin İçerik Oluşturucu Abonelikleri politikalarına uymaları da gerekiyor. Twitter daha sonra uygun kullanıcılara bir Stripe hesabı kullanarak ödemeyi yapıyor. Şirket, yakında hesap ayarlarında Para Kazanma altında bulunan bir başvuru sürecini başlatacağını söylüyor.

Hareket, Twitter'ı içerik oluşturucular için daha çekici bir platform haline getirmeyi amaçlıyor. Programın, Meta'nın ilk beş gününde 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan ve ilgi görmesi uzun sürmeyen Twitter rakibi Threads'i piyasaya sürmesinden yaklaşık bir hafta sonra gelmesi bir tesadüf olmayabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.