ElonMusk tarafından satın alındıktan sonra hem yapısal hem de yönetimsel açıdan bir kimlik değişimi yaşayan Twitter bir süre önce kendisiyle özdeşleşen mavi kuş logosuna veda etti. Öte yandan ismi de değişen sosyal medya platformu artık X markasıyla yoluna devam ediyor. Son olarak Musk, platforma sesli ve görüntülü görüşme özelliğinin geleceğini açıkladı ve konuyla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Twitter'a (X) sesli ve görüntülü görüşme özelliği geliyor

Twitter'la ilgili son dönemde yapılan değişikliklerin büyük bir çoğunluğu tepki çeken nitelikteydi. Ancak Musk tarafından geçtiğimiz dakikalarda duyurulan sesli ve görüntülü görüşme özelliği olumlu geri dönüşler alacak gibi görünüyor.

Video & audio calls coming to X: – Works on iOS, Android, Mac & PC – No phone number needed – X is the effective global address book That set of factors is unique. — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023

Elon Musk'ın paylaşımına bakarsak, özelliğin X'in iOS, Android, Mac ve PC sürümlerinde çalışacağını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra herhangi bir telefon numarası gerektirmeyecek. Özelliğin ne zaman çıkış yapacağı gibi önemli detaylar şimdilik paylaşılmadı.

Elon Musk,Twitter'ı kalbinden vurmaya hazırlanıyor!

Bu özelliğin bir süredir Twitter (X) bünyesinde değerlendirildiği biliniyor. Zira geçtiğimiz ay X'te tasarımcı olarak çalışan Andrea Conway, yapmış olduğu paylaşımda özellikle ilk bilgileri ve görselleri sağlamıştı. Musk tarafından yukarıdaki paylaşım dışında herhangi bir detay verilmese de Conway'in gönderisinde bulunan görselle özelliğin neler sunacağına dair bir nebze olsun bilgi sahibi olabiliyoruz.

Ekran görüntüsünde DM bölümünün sağ üst köşesinde bili bir telefon simgesi yer alıyor. Buraya tıklayarak açılan pencereden sesli ve video görüşmelerini gerçekleştirebiliyoruz. Geriye kalan tüm adımlar diğer uygulamalara benzer yani standart diyebiliriz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.