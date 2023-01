Twitter'a bir güncelleme daha! Instagram'a benzeyecek

Twitter'ı satın almasının ardından pek çok konuda yenilik yapan Elon Musk, platformda yaptığı değişiklikler sebebiyle tartışma konusu oldu. Şimdi ise arayüz değişikliği için yeni bir Twitter güncellemesi yapan milyarder, bugün itibariyle App Store'da yayınlanacak güncellemeyi açıkladı. İşte haberin detayları…

Twitter güncellemesi duyuruldu: Artık kaydetme butonu var!

Instagram'daki kaydetme butonuna benzer olarak Twitter, artık daha sonra okuyabilmek için tweetleri kaydetmemize izin verecek. Açıklamaya göre kaydettiğimiz içerikler, beğenilerin aksine gizli olacak. Ayrıca geçtiğimiz günlerde arayüz değişikliği ile birlikte gelen "Sana özel – Takip edilenler" kısmına yeni bir sekme daha ekleniyor.

Öyle ki artık seçtiğimiz hesapların tweetler'ini ana sayfa arayüzümüzde kaydırarak görebileceğiz. Ünlü milyarder açıklamasında, kullanıcıların Twitter deneyimlerini geliştirmek adına bu tarz güncellemeleri yaptıklarını belirtti. Paylaşım, Twitter takipçilerinden çoğunlukla olumlu dönüş aldı. Güncellemenin Android tarafına ne zaman geleceği ise şu anlık belirsiz.

Elon Musk çaresiz kaldı! Twitter ofisindeki eşyalar satışta

Elon Musk, tweetlerinde şu ifadeleri kullandı:

"Twitter uygulama güncellemesi şimdi App Store'da ulaşılabilir durumda! Az önce yayınladığımız büyük Twitter güncellemesi, artık tweet ayrıntıları sayfasından tweet'lere yer işareti koyabilmenizdir. Ayrıca gelecek güncelleme ile birlikte tweet'iniz yer imlerine eklenmişse, 'sessiz beğeni' olarak değerlendirilecek ve beğeni sayınızı artıracaktır.

Twitter deneyiminizi geliştirmek için sabitlenmiş listeleri kullanın!

1. Profil sayfanızda Listeler'e dokunun.

2. Takip edilecek hesapların listesini oluşturun.

3. Sabitleme simgesine dokunun.

Bu, arayüzdeki Sizin İçin, Takip Edilenler ve Listeler arasında sola/sağa kaydırmanıza olanak tanır."

Use pinned Lists to improve your Twitter experience! 1. Tap Lists on your profile page. 2. Create list of accounts to follow. 3. Tap pin icon. This allows you to swipe left/right between For You, Following and Lists. — Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2023

Son getirdiği arayüz güncellemesinin ardından pek çok tepki alan Elon Musk, uygulamada daha fazla yenilik yapmakta tereddüt etmiyor. Geçtiğimiz ay yaptığı anket sonucunda istifa edeceğini açıklayan milyarder, "Yerime geçecek yeni birini bulduğum an işi bırakacağım." demişti. Bu konuda henüz yeni bir gelişme yaşanmadı.

Peki sizler bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk'ın getirdiği yeni Twitter güncellemesi başarılı mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.