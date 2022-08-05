Twitch'te kripto kumar patlaması!

Son zamanlarda dünya çapında Twitch'te yapılan kumar yayınları artmaya başladı. Bazı yayıncılar bu yayınları etik bulmazken bazı yayıncılar ise bu kategorinin bir parçası oluyor. Bir rapora göre, Twitch'in büyük yıldızlarının izleyicileri, sevdikleri yayıncılardan etkilenerek iflas ederken, yayıncılar milyonlar kazanıyor.

Yayıncılar, anlaşmalarla milyon dolarlar kazanıyor

Twitch'te gün geçtikçe yükselmeye başlayan kumar kategorisi, pek çok yayıncı tarafından tercih ediliyor. Twitch'teki izleyici kitlesinin büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu göz önüne alındığı zaman, yaygın şekilde kumar reklamları, yüksek bahisler ve kripto ile ilgili çeşitli endişeler de beraberinde geliyor.

Platformdaki 'Slots' bölümü, en çok izlenen kategoriler arasında yer alıyor. Bazı yayıncılar kumar sponsorluklarından vazgeçmiş olsa da xQc ve Trainwrekcstv gibi önemli isimler Stake gibi sitelerle ortaklaşa çalışmaya devam ediyor. Ayrıca Fortnite ve Dota 2 gibi pek çok oyunun önünde de çıkıyor. Bunun yanı sıra bu önemli isimler, akıllara durgunluk veren kazançlı bir pazarlama anlaşmaları var.

Twitch, ban yiyen kullanıcıların bilgilerini paylaşacak!

Trainwreckstv'nin yaptığı bu anlaşmalardan ayda 1 milyon dolardan daha fazla kazandığını bildirildi. Stake'in ise xQc ile yaptıkları anlaşma sayesinde bir ayda 119 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı. Bloomberg'in raporları ise Twitch'te kumar oynamayı ve bazı izleyicilerin bundan nasıl etkilendiğini anlatıyor. Bu raporlar ayrıca platformun kumar içeriğinin inceleme altında olduğunu doğruladı.

Kendilerini kumara kaptırmış olan bu yayıncıların izleyicileri hakkındaysa çeşitli bilgiler geliyor. İzleyicilerin sonu ise ilk etapta kapıldıkları kripto kumarının çekiciliğine tezat oluşturuyor. Özellikle kayıplarının, milyonlarca dolarlık reklam anlaşmaları tarafından karşılanmadığını gördüklerinde bu tezatlık daha da belirgin oluyor.

Bununla birlikte bir sözcü, şu anda Twitch'teki kumar davranışına derin bir bakışın ortasında olduğunu belirtti. Ayrıca platformun 'topluluğumuza olası herhangi bir zararı son derece ciddiye aldığını' da ekledi. Bu nedenle de yayıncıların bazı internet sitelerine yönlendirme bağlantılarını paylaşma özelliğini ortadan kaldırdı. Ancak pek çok yayıncı, sohbet mesajı ve reklam yoluyla bu sorunu çözebiliyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitch, kumar sorununu çözmek için ne gibi önlemler almalı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!