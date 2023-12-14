Twitch Müstehcenlik Politikasını Güncelliyor

Twitch müstehcenlik ile ilgili politikalarını güncelliyor. Geçtiğimiz aylarda özel etiket uygulaması ile cinsellik içeren yayınları belirgin hale getiren Twitch, şimdi müstehcen içeriklerin olduğu yayınlara karşı biraz daha esneklik gösteriyor. İşte Twitch'in yeni içerik politikası!

Twitch müstehcen içeriklerin paylaşımına yeşil ışık yaktı!

Son zamanlarda sosyal medya uygulamalarının tümünde artan müstehcen içerikler Twitch'te de mevcut. Bu tür yayınların içeriğini şimdiye kadar kısıtlayan Twitch, artık yayıncıların daha rahat davranmalarına izin verecek. Müstehcenlik etiketi içeren yayınlarda "özel danslara" izin vereceğini bildiren Twitch, aynı zamanda +18 karakter çizimlerinin de yapılabileceğini belirtti.

Birkaç ay önce bu tür yayınları "sınıflandırma etiketi" uygulaması ile kullanıcılara direkt bildiren Twitch, bu tür içeriklere erişmek istemeyen kullanıcıları önden uyarmış oluyordu. Şimdi bu politikasını da güncelleyen Twitch, artık sınıflandırma etiketini daha etkin bir şekilde kullanacak. Bu sayede bu tür içerikleri görmek isteyen ya da istemeyen kullanıcıların dikkati çekilecek.

Twitch, bir ülkeden çekiliyor!

Tabi müstehcenlik politikalarının esnetilmesi tamamen +18 içerikli yayınlar yapılabileceği anlamına gelmiyor. +18 iddet ve müstehcen odaklı oyunlar yine platform içerisinde yasaklı olmaya devam edecek. Ayrıca müstehcen içerikler platformun akış sayfasında gösterilmeyecek.

Twitch'in güncellenen yayın politikası hem yayıncılar hem de izleyiciler açısından adil bir tarafa gidiyor diyebiliriz. Özellikle ana sayfa akışında bu tür içeriklerin bulunmaması müstehcenlik içeren yayınları görmek istemeyen kullanıcılar için önemli bir yenilik. Bakalım Twitch'in yeni kuralları kullanıcılardan nasıl tepkiler alacak?