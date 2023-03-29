Bu akşam 18: 30'da Twitch canlı yayınımızda sizlerle hem sohbet edip hem de oyun oynayacağız. Detaylar haberimizde…

Bu akşam 18: 30'da Twitch canlı yayınımızda sizlerle hem sohbet edip hem de oyun oynayacağız. Yayın boyunca sizlerle sohbet edecek, teknoloji ve oyun dünyasına dair sorularınızı yanıtlayacağız. Detaylar haberimizde…

Twitch canlı yayınımızda sohbet edip oyun oynuyoruz!

Her hafta düzenli olarak YouTube ve Twitch üzerinde yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bu hafta da Twitch canlı yayınımızda takipçilerimiz, okurlarımız ve abonelerimizle sohbet ediyoruz. Siz de katılmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

ShiftDelete.Net Twitch kanalına ulaşmak için buraya tıklayın

Buna ek olarak, ShiftDelete.Net YouTube kanalının 'Katıl' butonunu aktif hale getirdi. Abone olarak yalnızca Katıl üyeleriyle paylaştığımız ofis içi eğlenceli videolarımıza ulaşabilir ve özel canlı yayınlarımızda direkt olarak soru sorma şansı bulabilirsiniz.

Ayrıca, artan dolar kuru ve ülkemizdeki vergiler, insanların yeni teknolojilere ulaşmasını her geçen gün daha zor hale getiriyor. Bu nedenle her ay ihtiyaç sahibi bir öğrenciye bilgisayar alma hedefimize kanalımıza katılarak sizler de katkıda bulunabilirsiniz.