TV'de reklam devri bitti! Siyasi partilerin Facebook harcaması ortaya çıktı

Son yıllarda olası güvenlik ihlalleri iddialarıyla birçok kez mahkemelik olan Meta, yeni bir şeffaflık politikası yürütüyor. Bu doğrultuda, ads library üzerinden platformlarında reklam veren herkesin yapılan ödemeleriyle birlikte görüntülenmesini sağladı. İşte siyasi partilerin Facebook ve Instagram harcaması…

Siyasi partilerin Facebook ve Instagram harcaması ne kadar?

Meta'nın yeni şeffaflık politikası aslında siyasete özel değil. Herhangi bir şirket veya tekil kişi de Instagram veya Facebook üzerinden reklam vermişse burada görüntülemek mümkün. Üstelik konvensiyonel medyaya göre çok daha uygun fiyatlı olduğu için de belirlenen bütçeye göre kullanılabiliyor.

Siyasi partilerin Facebook ve Instagram harcaması ise beklenenden biraz daha farklı. Zira bazı partiler bu platformlarda direkt olarak reklam vermezken, gençlik kolları gibi alt temsilcilikleri aracılığıyla da reklam verme imkanına sahipler. Ayrıca herhangi bir partinin il temsilcilikleri, milletvekilleri, belediye başkanları, üyeleri veya destekçileri bireysel ya da kurum adına reklam verebilir.

Facebook, Instagram'ın beğenilen özelliğini kopyalıyor

Buna ek olarak, aşağıdaki görselde de görebileceğiniz gibi aynı gönderiye birden fazla kez reklam verilmişse tek başlık altında toplanıyorlar. Burada da hem bireysel hem de topluca görüntülenmelerini ve harcamalarını görebiliyoruz.

Zaten aktif durumda olan reklamların içeriği gözükmüyor. Pasif duruma geçenlerde ise kimlere gösterildiğini, hangi yaş aralıklarında olduklarını ve oturdukları illeri görebilmek mümkün. Yani ilgili reklamın hangi hedef kitleye ulaştığını görebiliyoruz.

Deva Partisi: 733 bin 421 TL

İYİ Parti: 338 bin 226 TL

Milliyetçi Hareket Partisi: 100 bin 584 TL

Adalet ve Kalkınma Partisi: 51 bin 821 TL

Türkiye Komünist Partisi: 26 bin 302 TL

Saadet Partisi: 5 bin 907 TL

Cumhuriyet Halk Partisi: Kendi adına aktif veya pasif ilan gözükmüyor.

Not: Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Meta Ads Library üzerinden tüm hesapları sorgulayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Shiftdelete / Teknoloji