Tuzla-Gebze Demir Yolu Hattı Doğal Gaz Kaçağı Nedeniyle Kapatıldı
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TCDD, Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının tedbir amaçlı tren trafiğine kapatıldığını bildirdi. Marmaray seferleri ise Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla- Gebze arası demir yolu hattının tedbir amaçlı tren trafiğine kapatıldığını bildirdi.
Marmaray'ın X adresinden paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılmıştır. Marmaray seferleri, Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır."
Kaynak: AA / Teknoloji