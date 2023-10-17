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Tuzla-Gebze Demir Yolu Hattı Doğal Gaz Kaçağı Nedeniyle Kapatıldı

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Teknoloji Haberleri

TCDD, Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının tedbir amaçlı tren trafiğine kapatıldığını bildirdi. Marmaray seferleri ise Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Tuzla istasyonu bölgesinde doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla- Gebze arası demir yolu hattının tedbir amaçlı tren trafiğine kapatıldığını bildirdi.

Marmaray'ın X adresinden paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine Tuzla-Gebze arası demir yolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılmıştır. Marmaray seferleri, Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaktadır."

Kaynak: AA / Teknoloji

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