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TÜSMOD, CPOxL Satınalma ve Tedarik Zinciri Zirvesi ile Girişimcilik Dünyasına Yeni Bir Soluk Getiriyor

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TÜSMOD, 9 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da düzenleyeceği CPOxL Satınalma ve Tedarik Zinciri Zirvesi ile girişimcilik dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Bu etkinlik, satınalma sektöründe dijital girişimlerin yetersizliğinden yakınan sektör profesyonellerine yenilikçi fikirler ve çözümler sunma fırsatı sağlayacak.

TÜSMOD ( Türkiye Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği), satınalma ve tedarik zinciri yönetiminde bir lider olarak, 9 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'daki BTM'de (Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi) düzenleyeceği CPOxL Satınalma ve Tedarik Zinciri Zirvesi ile girişimcilik dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Bu prestijli etkinlik, özellikle satınalma sektöründe dijital girişimlerin yetersizliğinden yakınan sektör profesyonellerine, yenilikçi fikirler ve çözümler sunma fırsatı olacak.

CPOxL etkinliği, girişimcilerimize ürün ve hizmetlerini alanlarında uzman ve üst düzey satınalma karar vericileri önünde sunma imkanı tanıyacak. Bu sunumlar sayesinde, girişimciler hem ürünlerini tanıtacak hem de değerli geri bildirimler alacaklar. Etkinlik, ayrıca 2024 yılı için planlanan yatırımların yönünü belirleme konusunda katılımcılara önemli bilgiler sağlayacak.

Milli girişimcilerin ve üreticilerin global tedarik zincirlerinde yer almasını teşvik ediyor

Uluslararası Satınalma ve Tedarik Zinciri Federasyonu (IFPSM) Başkanı ve Avrupa Satınalma Yönetimi (EIPM) Direktörünün de katılacağı bu etkinlik, girişimcilerimize yalnızca yerel değil, aynı zamanda uluslararası alanda da görünürlük kazandıracak. Bu, TÜSMOD'un "Buy from TÜRKİYE" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, milli girişimcilerin ve üreticilerin global tedarik zincirlerinde yer almasını teşvik eden önemli bir adım olarak görülüyor.

CPOxL Zirvesi, katılımcıların satın alma karar gücünün toplamda 500 milyar TL'ye ulaşması beklenen bir etkinlik. Bu, ülkemiz ekonomisine ciddi bir katma değer sağlayacak ve sektörel ihtiyaçlara yönelik yeni iş fikirlerinin ortaya çıkmasına olanak tanıyacak. Girişimciler, bu platformda üst düzey profesyonellerle işbirliği yaparak, geleceğin satınalma trendlerini şekillendirecek projelere imza atma şansını yakalayacaklar.

TÜSMOD, bu etkinlikle girişimcilere sadece bir pazar sunmakla kalmayıp, aynı zamanda onların global ölçekte rekabet edebilirliğini artırmayı ve Türkiye'nin satınalma ve tedarik zinciri sektöründeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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