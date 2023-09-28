TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı Başladı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı, teknolojik sıçrama ve dijital çağa uyum konularını ele alıyor.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Dijital Türkiye Konferansı", "Teknolojik Sıçrama: Yüksek Teknoloji ile Dijital Çağa Uyum" temasıyla gerçekleştiriliyor.

TÜSİAD açıklamasına göre, dernek tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı başladı.

Konferansta, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla dijital dönüşümü etkin şekilde gerçekleştirmek ve yarattığı fırsat alanlarını değerlendirmek için gereken Dijital Türkiye Vizyonu ele alınıyor.

Etkinliğin açılış konuşmalarını, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanları Perihan İnci ve H. Çağatay Özdoğru gerçekleştirdi. Konferans, gün boyu panellerle sürecek.

"Biz daha da hızlanmalı, sıçrama yapmalıyız"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, dijital çağa uyumun dijital teknolojileri etkin kılan bileşenlere hakim olmayı gerektirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dijitalleşen ekonominin tüm kaldıraçlarını kapsayan, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, iş dünyası ve STK'ların güç birliğini yansıtan, en üst sahiplilikle izlenen ulusal bir vizyonu ve stratejik yaklaşımı hayata geçirmeliyiz. Kaynaklarımızı AR-GE'ye, teknolojiye, bilime, inovasyona ve eğitime daha fazla ayırmalıyız. Yüksek katma değer yaratma ve ihracata yönelik hedeflerimizin gerçekleşmesi, teknoloji ve insan kaynağı yetkinliğini artırmadan mümkün olmayacaktır. Rakiplerimiz vites artırırken biz daha da hızlanmalı, sıçrama yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Perihan İnci de gelişen küresel dinamiklerin yüksek katma değer yaratan bir ekonomi yapısını hedeflemenin kritik önemini gösterdiğini aktardı.

İnci, "Genç ve dinamik nüfusumuz ülkemizin en büyük sermayesi. Dijital ekonominin gerektirdiği teknoloji ve insan yetkinliğini en üst seviyeye çıkarmalıyız. Dijitalleşme, AB-Türkiye iş birliğinin de temel alanları arasında olmalı. Hız kazanan dijital gelişmeleri yakından izlememiz, iş dünyamızı ve düzenlemelerimizi AB ile hizalamamız önemli." görüşlerini bildirdi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı H. Çağatay Özdoğru da yeni nesil teknolojilerin olanaklarından en etkin şekilde faydalanarak Türkiye'nin rekabetçi ekonomilerde yükselen bir güç olarak yer almasına katkı sağlamanın temel amaçları olduğunu vurgulayarak, "Mevcut makroekonomik ortamda çağın dinamiklerini kaçırmamak için bütüncül, güvenilir ve cesur teknolojik sıçrama vizyonunu ortaya koymak gerekiyor. Dijital dönüşüme yönelik etkili politikaları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak tüm Türkiye'nin teknopark olmasını hedeflemeliyiz." açıklamasında bulundu.

Geleceğin teknolojileri ve dijitalleşme vizyonu öngörüleri paylaşıldı

Konferansın ana tema konuşmacılarından biri, zamanın en etkileyici otomotiv tasarımcılarından biri olarak kabul edilen İngiliz otomobil tasarımcısı Frank Stephenson Design Tasarım Direktörü Frank Stephenson oldu.

Kısa sürede dünyanın önde gelen tasarım otoritelerinden biri haline gelen Frank Stephenson, "Yarının İkonlarını Tasarlamak: Üstün Tasarımın Geleceğin Otomobillerine Kattığı Gizli Değer" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Konferansın bir diğer ana tema konuşmacısı olan NASA'nın 26 yıllık deneyime sahip lideri NASA AI ve İnovasyon Baş Danışmanı Dr. Omar Hatamleh de "Geleceği Dönüştürmek" başlıklı konuşma yaptı.

Türkiye'nin teknolojik sıçramayı gerçekleştirebilmesi için ihtiyaçları, dijital dönüşüm, değişen yetkinlik gereksinimleri, veri, fintek ve banka iş birlikleri, mobilitenin geleceği, yatırımcı profilinin dönüşümü, "Silikon Vadisi ruhu" ve girişimcilik konularının ele alındığı konferans kapsamında ulusal ve uluslararası birçok konuşmacı, geleceğin teknolojileri ve dijitalleşme vizyonu öngörülerini paylaştı.

TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı, Esas Holding ve Index Grup'un ana, QNB Finansbank'ın bankacılık, Amazon Web Services'in (AWS) de bilişim sponsorluğunda gerçekleşti.

Arçelik, Equinix, IFS, MacFit, Pegasus, Schneider Electric ise etkinliğin diğer sponsorları arasında, Ayakkabı Dünyası, Borusan, Brisa ve SAP da destekleyen kuruluşlar arasında yer aldı. MediaMarkt de etkinliğin teknoloji sponsoru oldu.