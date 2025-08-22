TUSAŞ'tan Roket Destekli İnovasyon: Şimşek K İlk Havalanışını Gerçekleştirdi

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ( Tusaş ) tarafından geliştirilen Şimşek K'nın roket destekli kalkış sistemiyle ilk kez yerden havalanarak hem hedef uçak hem de kamikaze görevlerinde kullanılabilme özelliği kazandığını duyurdu.

Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Savunma sanayiimiz, kritik kabiliyetlerine bir yenisini daha ekledi. TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek K, roket destekli kalkış sistemiyle (RATO) ilk kez yerden havalanarak hem hedef uçak hem de kamikaze görevlerinde kullanılabilme özelliği kazandı. Bu adım, operasyonel esnekliğimizi artıran ve caydırıcılığımızı güçlendiren, tamamen milli imkanlarla geliştirilen teknolojilerin somut bir göstergesidir. Geleceğin savunma ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler üretme kararlılığımızla yolumuza devam ediyoruz. Bu başarıya katkı sunan TUSAŞ ailesine, mühendislerimize ve tüm savunma sanayii ekosistemimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.