İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde bu yıl 16'ncısı düzenlenen İDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nın kapılarını açmasıyla yerli savunma sanayi ve teknoloji şirketlerimizin geliştirdiği ürünler çoğunlukta olmak üzere uluslararası şirketlerin ürünleri de fuarda sergilenmeye başladı. Çok sayıda üst düzey ziyaret, ikili görüşme ve anlaşmalar yapılıyor. TUSAŞ da muhtelif alanlarda birçok önemli anlaşmaya imza attı. İşte detaylar…

TUSAŞ'tan İDEF fuarında önemli anlaşmalar!

Yolcu uçaklarına ve askeri uçaklara çeşitli parçalar üretmekten, yerli ve milli; İHA, helikopter, eğitim uçağı ve savaş uçağı geliştirmeye kadar daha saymadığımız birçok alanda ürünler ortaya koyan Türk savunma sanayisinin en büyük ve göz bebeği şirketlerinden TUSAŞ, bu yıl İstanbul Tüyap fuar merkezinde düzenlenen uluslararası bir savunma sanayi fuarı olan İDEF'te muhtelif alanlarda birçok anlaşmaya imza attı.

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda: 5 önemli anlaşmaya imza atıldığı belirtildi. Şirket, bu anlaşmalara ek olarak Pakistan ile de önemli bir protokol imzaladı.

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İşte yapılan anlaşmalar!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile SU-25 Modernizasyon İş Birliği Protokolü

ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK-SAGE ile F16 Modernizasyon İş Birliği Protokolü

ASELSAN, HAVELSAN ve AFGM ile HİK Modernizasyon İş Birliği Protokolü

Alp Havacılık ile; AKSUNGUR İniş Takımları Üretimi Sözleşmesi,

KAAN Rudder Pedal Assy Tasarım ve Üretim Sözleşmesi

TUSAŞ, bu anlaşmalara ek olarak Pakistan GIDS/DESTO ile Rüzgar Tüneli İş Birliği Protokolü imzaladı. Şirketin yaptığı paylaşımlarda yapılan anlaşmalar belirtildi ve bu önemli gelişmelere istinaden "Ülkemiz için hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

TUSAŞ'ın İDEF 2023'ün ilk günlerinde imzaladığı önemli anlaşmalardan bahsettik. Ayrıca 28 Temmuz tarihine kadar devam edecek olan fuarda TUSAŞ ve diğer şirketlerden birçok yeni anlaşma gelebilir. Konu hakkındaki düşünce ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.