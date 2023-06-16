TUSAŞ'ta tasarım mühendisi Duygu Barın, T-70 helikopterlerin başmühendisi olarak görev alıyor

TUSAŞ'ta tasarım mühendisi olarak görev yapan Duygu Barın, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü için üretilen T-70 helikopterlerin başmühendisi olarak görev yapıyor. Barın, T-70'lerin tamamlanması için ekibiyle gece gündüz çalışıyor. Türk savunma sanayisinde kadın istihdamının iyi bir noktada olduğunu söyleyen Barın, savunma sanayisinde gerçek anlamda mühendislik yapıldığını düşündüğünü belirtti.

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii A.Ş'de (TUSAŞ) tasarım mühendisi Duygu Barın, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü için üretilen T-70 helikopterlerin başmühendisi olarak görev aldı. Gazi Üniversitesi'ndeki lisans eğitimi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimini birincilikle bitirip 3 yıl ROKETSAN'da çalışan Barın, 15 yıldır da TUSAŞ'ta Türk savunma sanayisinin gelişimine katkıda bulunuyor.

TUSAŞ, Atak-1 ve 2, Gökbey gibi helikopterlerin yanı sıra Hürkuş, Hürjet gibi eğitim uçakları, Kaan savaş uçağı, Aksungur insansız hava aracı gibi birçok yerli savunma sanayi ürününü hizmete sundu. TUSAŞ'ın son dönemde geliştirdiği en önemli ürünlerden biri de 6 kurum tarafından kullanılan T-70 helikopterler. Son olarak OGM için üretilen T-70'leri geliştiren ekibin başında tasarım mühendisi Duygu Barın bulunuyor. T-70'lerin başmühendisi olarak görev alan Duygu Barın, Gazi Üniversitesi'ndeki lisans eğitimi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimini birincilikle bitirdikten sonra 3 yıl ROKETSAN'da çalıştı. Ardından TUSAŞ'a geçen Barın, burada 15 yıldır Türk savunma sanayisinin gelişimine katkıda bulunuyor.

Barın ayrıca, Türk savunma sanayisinde kadın istihdamının diğer ülkelere göre iyi bir noktada olduğunu söyledi.