TUSAŞ'ın ANKA İnsansız Hava Aracı Kazakistan'da Test Denemelerine Başladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı ANKA'nın Kazakistan'da test denemelerine başlandı. Denemeler Jambıl eyaletindeki özel muharebe eğitim merkezi alanında yapılıyor. ANKA'nın askeri operasyon denemesi ise 2024'ün mart ayı ortasına kadar sürecek. Denemelerin başarılı sonuçlanması durumunda ANKA, Kazak ordusunun envanterine dahil olacak.