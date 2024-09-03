TUSAŞ HÜRJET Jet Eğitim Uçağı Mısır Havacılık Fuarı'nda Gösteri Yaptı

HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı'nın ilk gününde gösteri uçuşu yaptı.

Mısır'ın İskenderiye şehri yakınında bulunan Uluslararası El Alamein Havaalanında ilk kez gerçekleştirilen Uluslararası Mısır Havacılık Fuarı başladı.

Mısır Savunma Bakanlığı ve Mısır Hava Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenen fuarda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) HÜRJET Jet Eğitim Uçağı'nı görücüye çıkardı. Yaklaşık 10 dakika havada kalan HÜRJET, katılımcılar tarafından merakla takip edildi.

TUSAŞ Afrika kıtasında

Fuar, Afrika ve Orta Doğu'da savunma, uzay ve ticari havacılık sektörünün üst düzey yöneticileri ile hükümet yetkililerini bir araya getiriyor.

Havacılık tutkunları için uçuş gösterileri düzenlenirken TUSAŞ kendi platformlarını da Afrika kıtasında tanıtma imkanı bulacak.

Fuara üst düzey katılım gösteren olan TUSAŞ, 135 metrekarelik stant alanında Milli Muharip Uçak KAAN'ın, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET'in, T129 ATAK Helikopteri'nin ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'nın maketlerini sergiliyor.

Envantere 2025'te girmesi planlanıyor

HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı Projesi kapsamında çalışmalar Ağustos 2017'de başladı. Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET, 30 Ocak 2023'te ilk kez motor çalıştırdı.

Taksi testleri için 18 Mart 2023'te pistle buluşan HÜRJET, 25 Nisan 2023'te ilk kez gökyüzüyle buluştu. Test faaliyetleri ve gelişimini yoğun şekilde sürdürülen HÜRJET'in Türk Hava Kuvvetlerine teslimatlarının 2025'te başlaması planlanıyor.