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TUSAŞ, HÜRJET için 4.8 milyon euro değerinde anlaşma imzaladı

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Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi programı kapsamında TUSAŞ büyük önem arz ediyor. Özellikle havacılık sektöründeki yenilikleri ve projeleri ile adından sıkça söz ettiren TUSAŞ, MMU KAAN, HürJet gibi projeleri ile gündemde. Son gelen bilgilere göreyse TUSAŞ, HÜRJET için 4.8 milyon euro değerinde bir anlaşma imzaladı! İşte detaylar…

TUSAŞ ve Airtificial arasında HÜRJET için 4.8 milyon euro değerinde anlaşma!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş (TUSAŞ) ve Artificial arasında HÜRJET için 4.8 milyon euro değerinde bir anlaşma yapıldı. Anlaşma kapsamında Airtificial, HÜRJET için pasif ve aktif olmak üzere iki farklı uçuş kumanda sistemi üretecek. Yapılan sözleşme aslında yeni değil. Daha önceden yapılan anlaşmanın kapsamının genişletildiği belirtelim.

Airtificial tarafından yapılan bilgilendirmede projenin 2 aşamalı olarak gerçekleştiği belirtiliyor. Buna göre anlaşmanın ilk aşamasında uçak kumanda çubuklarının pasif versiyonu için teknolojik ve mekanik yeteneklerinin arttırılmasını kapsıyor. İlk aşamanın anlaşma değeri 1.3 milyon euro olarak bildiriliyor.

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Anlaşmanın 2. aşaması ise 3.5 milyon euro değerinde. Bu aşama ise HÜRJET'in savaşan versiyonu için farklı mekanik, elektronik ve kontrol özelliklerine sahip aktif kumanda çubuklarının üretimini kapsıyor. İki aşamalı üretimin toplam maliyetinin de 4.8 milyon euro olduğunu tekrardan belirtelim.

Projenin ilk adımı için 2020 yılında imzalar atıldı. Aradan geçen 4 yılın sonunda savaşan HÜRJET için anlaşmanın ikinci kısmı imzalandı. TUSAŞ HÜRJET'in teknik özellikleri ise şöyle:

Uzunluk: 13,6 m

Kanat açıklığı: 9,5 m

Yükseklik: 5,1 m

Kanat alanı: 35 m2

Itki: 17.600 Ib

Servis tavanı: 13.700+ m/ 45.000+ ft

Kesintisiz dönüş: 5,5 g @ 15.000 ft < 0.9 Mach

Tırmanma oranı: 39.000 fpm

Menzil: 2200+ km

Yük Kapasitesi: 2721 kg

Azami hız: 1.4 Mach

G limitleri: +8g / -3g

Peki siz bu yeni anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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