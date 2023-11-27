TUSAŞ, ANKA-3 ve KAAN'ın ilk uçuşlarına hazırlanıyor

Türk savunma sanayisi şirketi TUSAŞ, ANKA-3 ve KAAN'ın ilk uçuşlarını gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. ANKA-3 düşük radar görünürlüğü ve yüksek taşıma kapasitesi gibi avantajlara sahipken, KAAN'ın yük testleri tamamlandı ve ilk uçuşu için hazırlıklar başladı.

Türk savunma sanayisi milli hava araçları ANKA-3 ve KAAN'ı ilk uçuşlarına hazırlıyor.

Türkiye'nin lider havacılık sanayisi şirketi Türk Havacılık Uzay Sanayii ( Tusaş ), havacılık yapısallarında artan talep, yurt içi ve dışındaki teslimatlar ile özgün geliştirme projeleriyle yoğun bir yıl geçiriyor.

Yılın son günlerinde bu yoğunluk ve heyecan zirveye çıkacak. TUSAŞ yılın geri kalanında insansız savaş uçağı ANKA-3 ve milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşlarını gerçekleştirmeyi hedefliyor.

"Uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip ANKA-3, tasarım, yapısal ve alt sistem iyileştirmelerinin ardından ilk uçuşa hazır hale getirildi. ANKA-3'ün yıl tamamlanmadan ilk kez gökyüzüyle buluşması bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi KAAN için bir süredir devam eden yük testleri tamamlandı. En ufak parçasına kadar sökülen KAAN'ın ilk uçuşunda üzerinde yer alacak görev sistemleri ve alt sistemleri de yapılan bağımsız testlerinin ardından uçak üzerindeki yerlerini almaya başladı. Bu montaj faaliyeti motorların prototipteki yerini almasıyla sonlanacak. Montaj faaliyetinin ardından piste çıkacak KAAN, önce yavaş sonra hızlı taksi ile ilk uçuşuna hazırlanacak. Aralık ayının ortasında bu faaliyetlerin yoğunlaşması ve 27 Aralık'ta KAAN'ın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor.

ANKA-3 ve KAAN prototipleri daha önce HÜRJET gibi ilk uçuşlarını boyasız gerçekleştirecek. Bu sayede uçuş sırasında ortaya çıkacak ve hava araçlarında iyileştirme yapılacak hususların tespiti daha kolay mümkün olacak.