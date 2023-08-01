TUSAŞ Akademi ve Airbus işbirliği ile çalışanlara gelişim fırsatları sunulacak

TUSAŞ Akademi ve Airbus - Airbussiness Academy arasında imzalanan işbirliği protokolü ile çalışanlara gelişim fırsatları sunulacak. Ortaklaşa üretilecek çözümlerle Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'da uygulanacak eğitim programları tasarlanacak.

Tusaş Akademi ve Airbus -Airbussiness Academy arasında imzalanan işbirliği protokolü ile çalışanlara gelişim fırsatları sunulacak. Ortaklaşa üretilecek çözümlerle Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'da uygulanacak eğitim programları tasarlanacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ ( Tusaş ) içerisinde faaliyetlerini yürüten TUSAŞ Akademi ve Airbus çatısı altında yer alan AirBusiness Academy arasında işbirliğine gidildi.

TUSAŞ'ta düzenlenen imza töreninde konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "İşe başladığımız ilk günden itibaren ulusal ve uluslararası eğitimlere son derece önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok ulusal akademik işbirliğinin yanı sıra bu proje ile dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden Airbus ile deneyim ve bilgilerimizi karşılıklı paylaşarak yetkinliklerimizi artıracak, çıtayı uluslararası alanda daha yukarılara taşımış olacağız." dedi.

İmzalanan protokolle TUSAŞ Akademi'nin Airbus Business Academy ile hem Türkiye'de hem Orta Asya ülkelerinde hizmet verileceğini aktaran Kotil, protokolün teknisyen, mühendis ve yönetici eğitimlerini de kapsadığını söyledi. "Hem bizim kendi personelimize hem de Türkiye'de havacılıkla ilgili insanlara beraberce bir kurs düzenleyeceğiz" diyen Kotil, bunun hem ticaretin gelişmesi hem de havada daha iyi hizmet verilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Airbus-AirBusiness Academy'nin Üst Yöneticisi (CEO) Adam McGonigal da "Güven ve işbirliği üzerine kurulu sağlam temelimizden yola çıkarak, TUSAŞ Akademi ile yaptığımız bu ortaklık, bizim olağanın ötesine geçmemizi ve havacılık endüstrisindeki becerileri, bilgileri ve davranışları birlikte geliştirme konusunda bize yeni fırsatlar sağlamış olacak." ifadelerini kullandı.

-İşbirliği alanındaki araştırmalar desteklenecek

Proje kapsamında, TUSAŞ Akademi ve Airbus- AirBusiness Academy, ortak eğitim programları düzenleyerek, çalışanlara özelleştirilmiş gelişim fırsatları sunacak ve işbirliği alanındaki araştırmaları destekleyecek. Ortaklaşa üretilecek çözümlerle, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan'da uygulanacak eğitim programları tasarlanacak.

İki kurumsal akademinin ortak vizyonu çerçevesinde geliştirilen projede, havacılık yönetimi, proje yönetimi, liderlik gelişimi, dijital varlık üretimi, sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmeliyet gibi alanlarda havacılık sektöründeki profesyonellere daha iyi hizmet sunarak katkı sağlaması hedefleniyor.