Türksat Genel Müdürü: Uydu teknolojileri hızla değişiyor

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, uydu teknolojilerinin hızlı bir dönüşüm içinde olduğunu belirterek, yazılım tabanlı uyduların tercih edildiğini ve Türksat'ın da bu trendi takip ettiğini söyledi. Ertok ayrıca, Türksat'ın TEKNOFEST'te yer aldığını ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediğini ifade etti.

HÜLYA ÖMÜR UYLAŞ - Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, dünyada uydu teknolojilerinin hızlı bir dönüşüm içinde olduğunu belirterek, "Yazılım tabanlı dediğimiz, kapsama alanlarında talebe, ihtiyaca göre değiştirebildiğimiz uydular artık daha çok tercih edilir hale geldi. Eğer biz yeni bir uydu tedarik sürecine gireceksek bu tür uyduları önceleyeceğiz. Teknolojinin gidişatını da takip edeceğiz." dedi.

Ertok, AA'nın 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Şirket olarak TEKNOFEST'in başından beri paydaşı olduklarını anlatan Ertok, Ankara'da stantlarını farklılaştırdıklarını ve "Türksat Çocuk Kulübü'nü" kurduklarını söyledi.

TEKNOFEST'in teknolojiyi gençlere ve çocuklara göstermenin yeri olduğunu dile getiren Ertok, söz konusu kulüple çocukları hedeflediklerini belirtti.

Türksat'ın çalışmaları hakkında da bilgi veren Ertok, uydu haberleşmesi, bilişim ve Kablo TV alanlarında faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

Mobil haberleşmenin olmadığı köylere internet götürdüklerini, genişbant internet alanında da kapasiteyi artırdıklarını kaydeden Ertok, geçen sene 5B uydusunu hizmete aldıklarını, kamu kurum ve devletin e-dönüşümüne de öncülük ettiklerini vurguladı.

"Türksat 3A uydusunun yenilenmesiyle ilgili fizibilite çalışmamızı başlattık"

Ertok, şu anda uydu filosunda 5 uydu bulunduğunu, bunun 6A ile birlikte 6'ya yükseleceğini dile getirerek, filodaki en yaşlı uydunun Türksat 3A olduğunu söyledi.

Türksat 3A'nın 15 yıllık hizmet ömrünü tamamladığını anlatan Ertok, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık manevra ömrü dediğimiz yakıta bağlı ömür için de son 5 yılı. Türksat 3A uydusunun yenilenmesiyle ilgili içeride fizibilite çalışmamızı başlattık. Ne yapacağız, yenileme ihtiyacımız var mı, varsa hangi alana yönlendireceğiz, ne tür teknolojiler kullanacağız? Şu anda bununla ilgili çalışıyoruz. Kararımızı verdikten sonra önümüzdeki yıl süreçlerimizi başlatacağız."

"6A'nın akustik testleri tamamlandı"

Türksat 6A haberleşme uydusundaki yapılan çalışmalara da değinen Ertok, "Türksat 6A'nın akustik testlerini tamamladık. Sırada anten testleri var. Daha sonra bir iki test daha yapılacak. Önümüzdeki yılın ilk yarısında inşallah uzaya göndereceğiz ve filomuza dahil edeceğiz." diye konuştu.

Dünyada uydu teknolojilerinin hızlı bir dönüşüm içinde olduğuna dikkati çeken Ertok, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yazılım tabanlı dediğimiz, kapsama alanlarında talebe, ihtiyaca göre değiştirebildiğimiz uydular artık daha çok tercih edilir hale geldi. Eğer biz yeni bir uydu tedarik sürecine gireceksek bu tür uyduları önceleyeceğiz. Teknolojinin gidişatını da takip edeceğiz. Sonuçta teknoloji oraya gidiyor. Eski teknoloji dediğimiz klasik uydular tabii ki var. Onlar büyük kapasiteli uydular olarak devam edecekler ama artık uydu operatörleri opere ederken daha esnek olabilmeyi tercih ediyorlar. Çünkü bir uyduyu tasarladığınızda 15-20 yıl size hizmet veriyor ve kapsama alanı gibi özelliklerini değiştiremiyorsunuz. Ama bu tür yazılım tabanlı uyduları istediğinizde farklı alanlara, farklı güçler verebildiğiniz ya da kapsam alanında değiştirilebiliyor. Operasyon sırasında da çok büyük size kolaylık sağlıyor. Bir müşterinizin önemli bir kapasite ihtiyacı olduğunda onu hemen karşılayabiliyorsunuz. O yüzden artık trend de oraya doğru gidiyor. Biz de tabii ki trendi takip eden bir şirket olarak onları öncelikleyeceğiz."