Türksat AŞ, Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı'nın İsim Sponsoru Oldu

Türksat AŞ, Ankara'da düzenlenecek olan Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı'nın isim sponsoru oldu. Çalıştayda, yakın yörünge teknolojileri, küp uydu üretimi ve gelecekteki fırsatlar ele alınacak.

Türksat AŞ, yakın yörünge ve küp uyduların geleceğinin ele alınacağı ve 18-19 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek "Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı"nın isim sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu çalıştay, Türkiye'nin uzaydaki gücünü artıracak yakın yörünge teknolojileri, küp uydu üretimi ve yer kesimi teknolojileri başta olmak üzere "yeni uzay" kavramını ve gelecekteki fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyor.

Uydu sektöründen temsilcilerin yanı sıra uzay profesyonelleri, akademisyenler ve araştırmacıları bir araya getirecek çalıştayda, özellikle yakın yörünge uydularına odaklanarak bu alandaki son teknolojik gelişmeler, inovasyonlar ve geleceğin uydu sistemlerine yönelik beklentiler ele alınacak.

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek çalıştaya, küp uydu sektöründen ilgili kamu/özel sektör, eğitim kurumları, enstitüler, ilgili sivil toplum kuruluşları ve savunma sanayisi firmalarından 1000'in üzerinde temsilcinin katılması öngörülüyor.