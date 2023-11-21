Türksat AŞ, Kamu-Bilgi İşlem Birimleri-Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği Etkinliği'ne İletişim Sponsoru Olarak Destek Verecek

Türksat AŞ, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenecek etkinliğe iletişim sponsoru olarak destek vereceğini açıkladı. Etkinlik, kamu ve özel sektör bilişim profesyonellerini bir araya getirecek ve dijital dönüşüm politikaları ve uygulamaları konuşulacak.

Türksat AŞ, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenecek "Kamu-Bilgi İşlem Birimleri-Kamu Bilişim Merkezleri Yöneticileri Birliği (Kamu-BİB'26-BİMY'30) Bütünleşik Etkinliği"ne iletişim sponsoru olarak destek verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlik, TBD tarafından 24-25 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek.

Kamu ve özel sektör bilişim profesyonellerini bir araya getirecek etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı, bağlı kuruluşlar, bakanlıklar, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bilim insanları, bilişim profesyonelleri ve uzmanlarının katılımı bekleniyor.

Türksat AŞ'nin iletişim desteği vereceği etkinlik, "Doğal Afetlere Dayanıklı Kritik Altyapılar" ana temasıyla organize edilecek.

Ülkede dijital dönüşüm politikalarının ve uygulamalarının tüm sektörler için konuşulacağı bir platform olan etkinlik, bu alandaki tüm paydaşların ortak buluşma noktası özelliğini taşıyor.

İkinci 100 yıla yön veren politika ve stratejiler, ileri teknolojilerin sürdürülebilirliği, dijital çağda siber güvenlik oturumlarının gerçekleşeceği etkinlikte, kapalı vizyon oturumları da düzenlenecek.

Etkinliğin sonunda hazırlanacak sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşılacak.

Türksat AŞ Siber Güvenlik Yönetimi Direktörü Mehmet Ali Erkul da etkinlik kapsamında "Dijital Çağda Siber Güvenlik" oturumuna katılacak.