Türksat 6A ile Türkiye Uydu Yayıncılığı Serüveninde Zirveye Çıkacak

Türkiye'nin 29 yıl önce uzaya gönderilen Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüveni, gelecek yıl fırlatılması hedeflenen ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A ile zirveye taşınacak.

Türkiye'nin 29 yıl önce uzaya gönderilen Türksat 1B ile başlayan uydu yayıncılığı serüveni, gelecek yıl fırlatılması hedeflenen ilk yerli ve milli uydu Türksat 6A ile zirveye taşınacak.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Türksat 1B'nin uzaya fırlatılmasının üzerinden 29 yıl geçti.

Türksat AŞ tarafından işletilen yapay bir iletişim uydusu niteliğindeki Türksat 1B'nin üretim ve testleri Fransız Alcatel Alenia Space Industries firması tarafından yapılmıştı.

Türkiye'nin uzaya başarıyla gönderilen ilk haberleşme uydusu unvanını taşıyan Türksat 1B, 11 Ağustos 1994'te Güney Amerika'daki Fransız Guyanası'ndan Ariane 4 roketiyle fırlatıldı ve 42 derece doğu yörüngesine yerleştirildi.

3 bin 60 kilogramlık uydu Türkiye, Avrupa ve Orta Asya bölgelerini kapsıyordu. 10 adet dar bant 36 MH'lik, 16 Ku ve 6 adet geniş bant 72 MHz'lik transponder kapasitesine sahip Türksat 1B'nin televizyon yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti görevleri 2006'da sona erdi.

Türkiye'nin ilk başarıyla fırlatılmış ve yörüngeye oturtulmuş uydusu Türksat 1B, 12 yıllık görevi sonrası emekliye ayrıldı. Uydu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) belirlediği standartlara uygun olarak uzay çöplüğüne gönderildi.

Gözler Türksat 6A'da

Türksat 1B'nin ardından Türksat 1C haberleşme uydusu 1996'da hizmete başladı. Bu uydu, 42 derece doğu pozisyonundan hizmet sağladı. Türksat 3A uydusunun bu lokasyona gelmesiyle söz konusu uydunun görevi de sona erdi.

Türkiye'nin uzaydaki varlığı için birbiri ardına önemli adımlar atıldı. Türksat 3A'yı Türksat 4A ve Türksat 4B izledi.

Son olarak Türksat 5A 8 Ocak 2021'de, Türksat 5B ise 19 Aralık 2021'de uzaya gönderildi.

Türksat 5A ve 5B uydularının hizmete alınmasıyla Türkiye, görüntü, ses ve data iletişimiyle birlikte diğer katma değerli hizmetlerle dünyada söz sahibi ülkeler arasında yer almaya başladı.

İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın da 2024'te uzaya gönderilmesi hedefleniyor. Türksat 6A ile Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek.