TurkNet'ten beklenmedik zam: Tam yüzde 65!

TurkNet internet abonelik fiyatı bugün itibariyle zamlandı. Fiyat artışının yüzde 65'e ulaşan seviyede olduğu görüldü.

Ortalama internet hızının 35 Mbps olduğu Türkiye'de kullanıcılarına sunduğu ortalama 50 Mbps bağlantı hızı ile 2022'de de ilk sıraya yerleşen yerel internet hizmet sağlayıcılarından TurkNet, bugün abonelik fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. İşte TurkNet 2023 internet abonelik fiyatı…

TurkNet internet abonelik fiyatı için yüzde 65'e varan zam!

TurkNet tarafından bugün bazı kullanıcılarına gönderilen mesajlara ve akabinde şirket tarafından yapılan açıklamaya göre internet abonelik fiyatı zamlandı. Bu güne kadar TurkNet altyapısı üzerinden GigaFiber kullanan kişiler 139.90 TL ödüyordu. TurkTelekom altyapısı üzerinden hizmet alanlar ise 169.90 TL.

Fakat bugün itibariyle 139.90 TL olan GigaFiber fiyatı 229.90 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde 169.90 TL ücret ödeyerek farklı altyapı üzerinden hizmet alan kullanıcılar da artık 249.90 TL ödeyecek.