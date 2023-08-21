TurkNet İnternet Abonelik Fiyatlarına Zam Yaptı

TurkNet, kullanıcılarına sunduğu ortalama 50 Mbps bağlantı hızı ile 2022'de de ilk sıraya yerleşti. Ancak bugün abonelik fiyatlarına yüzde 20 zam yaptığını açıkladı. İşte TurkNet 2023 internet abonelik fiyatı...

Ortalama internet hızının 35 Mbps olduğu Türkiye'de kullanıcılarına sunduğu ortalama 50 Mbps bağlantı hızı ile 2022'de de ilk sıraya yerleşen yerel internet hizmet sağlayıcılarından TurkNet, bugün abonelik fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. İşte TurkNet 2023 internet abonelik fiyatı…

TurkNet internet abonelik fiyatı için yüzde 20 zam!

Geçtiğimiz ocak ayına kadar TurkNet altyapısı üzerinden GigaFiber kullanmak isteyen kişiler 139.90 TL ödüyordu. TurkTelekom altyapısı üzerinden alınan hizmetlerde ise fiyat 169.90 TL'ye çıkıyordu. Ancak 20 Ocak tarihinde yapılan zam sonrası 139.90 TL olan GigaFiber fiyatı 229.90 TL'ye yükseldi. Benzer şekilde 169.90 TL olan farklı altyapı üzerinden alınan hizmet de artık 249.90 TL oldu.

Bugün ise TurkNet internet abonelik fiyatı 249,90 TL'den 299,90 TL'ye yükseldi. Artık yeni abonelik kaydı yapacak kişiler ilgili sağlayıcının sitesine girdiğinde 299,90 TL'lik yeni fiyatı görüyor. Peki eski kullanıcılarda durum ne?

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Halihazırda ödeme sayfasına girdiğimizde 249,90 TL'lik faturalandırmanın devam ettiğini görüyoruz. Ancak 12 ay peşin ödeme yaparak indirimden faydalanma ve enflasyon nedeniyle fiyat artışından etkilenmeme fırsatına baktığımızda 3 bin 358,80 TL'lik bir fiyatla karşılaşıyoruz. Bu da aylık 279,90 TL gibi bir meblağ talep edildiği anlamına geliyor.

Dolayısıyla TurkNet eski müşterilere de aslında çoktan zamlı fiyatı yansıtmış durumda. Geçtiğimiz yıl şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise tam tersi söylendi. Diğer servis sağlayıcılardan farklı olarak eski kullanıcılara zam yapılıp yenilere indirimli paketler sunmak yerine, sadık müşterilerin ön planda tutulacağı söyleniyordu.

Fakat yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi yeni gelen kullanıcılara ilk 6 ay 199,90 TL olacak şekilde indirim yapıldığını görüyoruz. Sonraki 6 ay ise 299,90 TL'lik yeni fiyatlandırmadan ödeme yapılması isteniyor. Ortalamasını aldığımızda ise 1 yıllık abonelik 249,90 TL'ye geliyor. Fakat eski kullanıcılar 12 aylık ödeme yapmak istediğinde yukarıda da belirttiğimiz gibi 279,90 TL'lik ödeme planı çıkarılıyor.