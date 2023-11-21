TurkNet CEO'su Cem Çelebiler, GigaFiber hakkında konuştu

Türkiye'nin en önde gelen internet servis sağlayıcılarından biri olarak, kullanıcılarına sunduğu avantajlar ve yenilikçi hizmetlerle dikkat çekiyor. TurkNet'in sunduğu hizmetler, gelecek planları, ve kullanıcı taleplerine nasıl yanıt verdiğini TurkNet CEO'su Cem Çelebiler'e sorduk.

GigaFiber ne zaman yaygınlaşacak? TurkNet CEO'suna sorduk!

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Öncelikle, TurkNet'in kullanıcılara sunduğu "12 Ay Sabit Fiyat Avantajı" öne çıkıyor. Bu avantaj, ekonomik dalgalanmalar ve zamların yaşandığı bir dönemde bile, kullanıcılara aylık 299,90 TL yerine 279,90 TL sabit bir ücret garantisi sunuyor. Bu, belirsiz ekonomik koşullar altında bile, kullanıcıların bütçelerini daha iyi planlamalarına olanak tanıyor.

TurkNet ayrıca, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yeni GigaFiber yatırımları yaparak internet hizmetlerini genişletiyor. Bu yeni yatırımlar, daha hızlı ve güvenilir internet erişimi anlamına geliyor, ki bu da özellikle yoğun internet kullanımı olan kullanıcılar için büyük bir avantaj. Kullanıcıların internetle ilgili artan talepleri ve beklentileri de TurkNet tarafından dikkate alınıyor.

Günümüzde internet, sadece evlerde değil, iş yerlerinde ve eğitim alanlarında da vazgeçilmez bir araç haline geldi. Bu bağlamda, TurkNet'in taahhütsüz internet sistemi, kullanıcıların esneklik ve özgürlük ihtiyaçlarına hitap ediyor. Kullanıcılar, taşınma gibi durumlarda aboneliklerini kolayca iptal edebiliyor ya da yeni adreslerine taşıyabiliyor. TurkNet bu süreçte müşterilerine rehberlik ederek, geçiş sürecini mümkün olduğunca sorunsuz hale getiriyor.

TurkNet'in hizmet yaklaşımı, kullanıcı dostu olmasıyla öne çıkıyor. Müşteri hizmetleri ve teknik destek konularında yüksek standartlar sunan şirket, kullanıcıların sorunlarına hızlı ve etkili çözümler üretiyor. Ayrıca, TurkNet'in rakiplerine karşı sunduğu avantajlar, özellikle fiyatlandırma ve hizmet kalitesi açısından önem taşıyor. GigaFiber desteği olmayan bölgelerde yaşayan kullanıcılar, GigaFiber kullananlarla aynı fiyatı ödüyor olmaları konusunda eleştiriler getiriyor.

Bu durum, servis sağlayıcıların altyapı yatırımlarını ve maliyetlerini dengelerken, tüm kullanıcılara adil fiyatlar sunma zorunluluğunu ortaya koyuyor. TurkNet, piyasa koşullarına ve kullanıcı ihtiyaçlarına uyum sağlayarak, rekabetçi ve yenilikçi hizmetler sunmaya devam ediyor. Kullanıcılara sağladığı avantajlar ve esnek hizmet politikalarıyla, internet hizmet sektöründe öne çıkan bir isim olmayı başarıyor.