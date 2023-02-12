Türkiye'ye deprem için gönderilen yabancı personel sayısı açıklandı!

Türkiye, 6 Şubat'ta güne depremle uyandı. Güneydoğu Anadolu bölgesinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük sarsıntı, merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerde de ciddi yıkımlara neden oldu. Depremin ardından birçok ülke arama kurtarma ekipleri gönderirken, bazıları da maddi bağış yaparak yardımda bulundu. Bu noktada Dışişleri Bakanlığı, deprem için Türkiye'ye yardım eden ülke ve gönderilen personel sayısını açıkladı.

Türkiye'ye deprem için kaç ülke yardım gönderdi?

Dışişleri Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden depremin ilk saatlerinden itibaren yurtdışından gelen yardımlar ile ilgili veriler paylaştı. Yer alan bilgilere göre 72 ülke, arama kurtarma çalışmaları için deprem bölgesine personel gönderdi.

#Deprem bölgelerimize yurtdışından gelen arama, kurtarma ve yardım ekipleri pic.twitter.com/NO8N5RnAxz — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 12, 2023

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarında görev alan yabancı personel sayısı ise 10 bin 336. Buna yakın zamanda gelecek 967 personel de katılacak. Böylelikle toplamda 11 bin 303 yabancı personel sahada görev alacak. Diğer veriler ise şu şekilde;

TÜRKONFED, depremin mali hasarını açıkladı!

Yardım teklifinde bulunan ülke sayısı: 99

Arama kurtarma çalışmaları ile bölgede yer alan ülke sayısı: 72

Sahadaki yabancı personel sayısı: 10 bin 336

Arama kurtarma ekibi göndermesi beklenen ülke sayısı: 10

Gelecek yabancı personel sayısı: 967

Kısa süre önce yapılan açıklamalara göre arama kurtarma için toplamda 160 bin personel bulunuyor. Bunların yanı sıra bakanlık, yardım gönderen ülkeleri paylaşmadı. Ancak daha önce yurtdışındaki kurumlar tarafından yapılan açıklamalara göre bu ülkeler arasında ABD, Almanya, Birleşik Krallık, İspanya, İtalya, Fransa, İsveç, Ukrayna, İsrail, BAE, Katar, Azerbaycan, Ermenistan ve Kazakistan'ın da olduğunu söyleyebiliriz.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.