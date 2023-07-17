Türkiye'ye ait olan turkey.org alan adı yabancılara satıldı

1995 yılında Türkiye adına satın alınan turkey.org alan adı, geçtiğimiz hafta bir yabancıya 15 bin 759 dolar karşılığında satıldı. Alan adının neden satıldığı konusunda resmi bir açıklama veya veri bulunmamaktadır.

İnternet toprakları olarak tanımlayabileceğimiz domainler, size ait olan internet alanını belirler. Bu domainler tarafından kapatılan alanlarda sizden başkası içerik paylaşamaz, herhangi bir hak talep edemez. Tabi bu alanları kişi ve kurumlarla birlikte ülkelerde kullanmakta. Mesela sıkça gördüğümüz ve E-Devlet sistemine ait olan "turkiye.gov.tr" alan adı gibi. Bu domainlerden "turkey.org" ise artık Türkiye'ye ait değil! İşte detaylar…

Türkiye'ye ait olan "turkey.org" çok ucuz bir fiyata yabancılara satıldı! Peki neden?

1995 yılında "turkey.org" alan adı Türkiye adına Washington Büyükelçiliği tarafından satın alınmış. Daha doğrusu dönemsel olarak kiralanmış. Çünkü internet üzerinden satın alacağınız domainler bir nevi uzun dönem kiralama yapacağınız yazlıklar gibi. Belirli bir süre tamamen size ait olurlar ve kontratı uzatmadığınızda kapı dışarı edilirsiniz.

Washington Büyükelçiliği tarafından bundan 28 sene önce satın alınan domain "turkey.org" ise geçtiğimiz hafta bir yabancıya 15 bin 759 dolar karşılığında satıldı. Özel plakalı araçları duymuşsunuzdur insanlar sadece isimlerinin yer aldıkları plakalar için 100 bin dolara çıkan paralar ödemekte. Bunların yanında sadece bir ülkenin adından oluşan ve herhangi bir harf tekrarı bile olmayan güzel bir domain için 15 bin dolar çerez parası gibi kalıyor desek yeridir.

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Domain 9 Temmuz 2023 tarihinde GoDaddy adlı site üzerinden satıldı. Aynı gün içerisinde yapılan en pahalı 2. satış olma unvanına da sahip olan "turkey.org" 15 bin 759 dolar karşılığında bir ülkeden alınıp bir şahsa verildi. Satış listesinde yer alan diğer isimlerinse bir ülke adından ziyade Google aramalarında öne çıkacak alan adları olduğu görüldü.

Alan adının neden satıldığı konusunda resmi bir açıklama veya veri yok. Türkiye'nin İngilizce alan adından ziyade Türkçe alan adlarına geçiş yapmak istemesi veya "turkey.org" yerine "turkey.net" gibi farklı alan adlarına geçiş yapmaları domainin yenilenmeme sebeplerinden olabilir.

Peki siz "turkey.org" alan adının satılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…