Türkiye ve dünyada bir ilk plakaları akıllandıran uygulama: Plodsi

Türkiye ve dünyada bir ilk olan uygulama Plodsi Akıllı Plaka Uygulaması, araç plakasını bir kredi kartı veya dijital cüzdanla eşleştiriyor.

Türkiye ve dünyada bir ilk olan uygulama Plodsi Akıllı Plaka Uygulaması, araç plakasını bir kredi kartı veya dijital cüzdanla eşleştirerek, plakanın ödeme platformu haline gelmesini sağlıyor. Plakasını Plodsi'ye ekleyen kullanıcılar akaryakıttan sigortaya, profesyonel şoförden çekiciye aracıyla ilgili tüm ödemeleri uygulama üzerinden yapabiliyor.

Akıllı telefonlara ücretsiz indirilebiliyor

Fintek ekosistemine ve kullanıcılara katma değer yaratma hedefiyle 2020 yılında kurulan Plodsi, kullanıcılara araçlarının tüm giderlerini plaka üzerinden ödeme imkanı sunuyor. Akıllı Plaka uygulamasıyla kullanıcılar, tek bir platform üzerinden akaryakıt, otopark, sigorta, yıkama, çekilen araç bildirimi ve profesyonel şoför gibi harcamalarını yönetebiliyor. Araç sahiplerinin kredi kartlarıyla entegre çalışan Plodsi Akıllı Plaka, yüzde 100 güvenli bir altyapıyla hizmet veriyor.

Plodsi Akıllı Plaka uygulaması, iOS ve Android telefonlara ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Kullanıcılar araç plakasını, telefonunu ve ödeme seçeneğini girerek Akıllı Plaka dünyasına giriş yapabiliyor. Akıllı Plaka ayrıcalıklarından faydalanmak için ödeme yapılan yerlerde plakayla ödeme yapılacağının söylemesi gerekiyor. Kullanıcılar, telefon ekranında beliren ücreti onayladıktan sonra ödeme işlemi tamamlanıyor.

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Çeşitli kampanyalar ve indirim olanakları

Plodsi Akıllı Plaka, kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve anlık indirim olanakları gibi pek çok avantaj sağlıyor. Servisler için kurumlarla ve iş ortaklarıyla direkt entegrasyon sağlanan Plodsi'de, akaryakıt, sigorta, çekici, otopark, profesyonel şoför, oto yıkama, yol yardım, çekilen aracım nerede hizmetleri sunuluyor.

Plodsi'nin iş ortakları arasında Aytemiz, Birleşik Ödeme, İSPARK, İstmop, Remed Assistance, Sigortayeri, Turkcell, Webhelp ve Ziebart yer alıyor.

Otomobille ilgili tüm ihtiyaçlar tek noktadan takip ediliyor

Plodsi Akıllı Plaka uygulaması sayesinde kullanıcılara otomobille ilgili tüm ihtiyaçları tek noktadan takip etme ve yönetme imkanı sunduklarını söyleyen Plodsi Kurucu Ortağı Koray Peközkay, "Kullanıcılar, araçla ilgili tüm ödemelerde uzaktan ve mobil ödeme imkanına sahip oluyor buna ek olarak araç giderlerinde tasarruf sağlıyorlar. Önde gelen markalarla güvenilir ve kaliteli hizmet sunuyoruz.

Yaptığımız işbirlikleriyle anında indirim, aynı ücrete daha fazla akaryakıt ve ilave kampanyalar sağlıyoruz. Çok yakında, lastik, bakım-onarım, elektrikli araçlar için şarj istasyonu ödemeleri, mikro kredi gibi bir çok hizmeti de Plodsi'ye entegre etmeye devam ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra çok yakında kullanıcılarımız, aylık, yıllık araç giderlerini takip ederek, tüm ödemeleri aksatmadan yapabiliyor olacaklar" dedi.