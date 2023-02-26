Türkiye savaş teknolojisi ihracatına devam ediyor! İşte yeni rakamlar

Yerli savunma sanayii şirketleri tarafından havacılık alanında peş peşe atılan hızlı adımlar sayesinde 2022 yılında dünyanın en çok insansız hava aracı satan ülkesi Türkiye oldu. Türkiye, 2023 yılında da yeni ürettiği savaş teknolojilerinin ihracatına devam ediyor.

İnsansız hava aracı ihracatı yeni ülkelere taşınıyor!

Türkiye, son dönemde savunma sanayine yaptığı yatırımlarla birlikte İsrail'i geride bırakarak ABD ve Çin'in ardından dünyanın en büyük İHA-SİHA üreticisi konumuna ulaştı. Birçok ülkeye insansız hava aracı ihracatı yapan Türkiye, 24 adet ANKA'yı da yeni bölgelere ulaştırmayı başardı.

Türkiye exported 24 x ANKA UCAVs to Algeria, Indonesia and Chad. MTOW: 1.700 kg Payload Capacity: 350+ kg Endurance: +30 Hours pic.twitter.com/RiaxCeYGl7 — Clash Report (@clashreport) February 25, 2023

Clash Reports tarafından paylaşılan gönderiye göre 24 adet ANKA; Cezayir, Endonezya ve Çad'a ihraç edildi. Cezayir 12, Endonezya 10, Çad ise iki adet ANKA SİHA siparişi vermiş durumda. Böylece Türkiye, insansız hava aracı ihraç ettiği ülkelere yenilerini eklemiş oldu. İlerleyen dönemde bu yönde yeni ihracatların da yapılması bekleniyor.

Savunma sanayii ihracat rekoru kırıldı!

ANKA'lar sahip olduğu farklı özellikler ile geçmişte yararlılığını kanıtlamıştı. Mayın arama ve tespit özelliği kazanan insansız hava aracının Ukrayna'nın Odessa sahiline Ruslara karşı yerleştirdiği ve kendiliğinden koparak (!) boğazlara kadar gelen mayınların tespitinde kullanıldığı açıklanmıştı.

ANKA insansız hava aracının ihracatı birçok ülkeye yapılırken, bu araçların üretimi artık yurtdışına da taşınıyor. Geçtiğimiz yıl TUSAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre ANKA İHA'ların üretimi için Kazakistan Engineering şirketiyle anlaşıldı.

ANKA-S özellikleri

Otonom uçuş kontrol sistemi

Otomatik iniş-kalkış sistemi

Yüksek hızlı veri bağlantısı

Acil durum meydanlarına iniş

Buz önleme kabiliyeti

Radar: Aselsan Sar

Kanat açıklığı: 17.5m

Uzunluk: 8.6m

Yükseklik: 3.25m

Azami hız: 217 km/s (117 knot,135 mph)

Havada kalma süresi: 30+ saat

Toplam Kalkış Ağırlığı: 1.700 kg

Faydalı yük kapasitesi: 350+ kg

Maksimum irtifa: 30 bin ft

Anten menzili: 250+km

ANKA-S uydu bağlantısı sistemine sahip. Bu sayede menzil sınırı olmadan dünyanın her yerinden kontrol edilebiliyor.

Türkiye, SİHA ve İHA üretimi ile dünyada önemli bir konuma ulaşmış durumda. Peki siz insanzı hava araçlarının ihraç edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. İlgili videoyu ise aşağıdan izleyebilirsiniz.

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