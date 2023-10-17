Türkiye Pil Teknolojilerinde Atılım Yapıyor

Türkiye, pil teknolojileri ve üretiminde önemli bir gelişme kaydediyor. Aspilsan'ın pil hücresi üretimine başlaması ve Pil, Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER)'in kurulmasıyla sektördeki potansiyel artıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır'ın destekleriyle ülkemiz batarya teknolojisi konusunda uluslararası bir merkez haline gelmeyi hedefliyor.

90'lı yıllardan bu yana lityum iyon temelli pil teknolojisindeki evrim, elektrikli araçların öncülüğünde, çok çeşitli sektörlerde kendine sağlam bir yer bulmuştur. Bu teknoloji, bir dizi ürünü mobilize etmiş ve günlük yaşantımızı mobil cihazlar aracılığıyla kolaylaştırmıştır. Ancak ülkemiz, geçtiğimiz yıla kadar pil hücresi üretiminde geride kalmış ve bu alanda tamamen dışa bağımlı olmuştur; sadece batarya paketi üretimini gerçekleştirebilmiştik.

Aspilsan'ın pil hücresi üretimine adım atması ve Pil, Batarya Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (PİLDER)'in kurulmasıyla birlikte, ülkemizin bu alandaki gelişme potansiyeli artmıştır. Nisan 2023'ten itibaren faaliyete geçen PİLDER, sadece altı ay içinde 7 kurucu üyeden 16 üyeye ulaşmıştır.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kaçır, ülkemizin batarya teknolojisi konusunda uluslararası bir merkez haline gelmesini ve batarya üretim ve teknolojileri geliştiren şirketlerin sayısının artmasını kesinlikle desteklemektedir. Sayın Kaçır'ın bu konudaki vizyonu ve sağlamış olduğu destek, ülkemizdeki pil ve batarya teknolojisine yönelik girişim ve inovasyonun hızlanmasına olanak tanımaktadır.

PİLDER Başkanı Kadem Usta, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hedefimiz, ülkemizdeki hücre ve batarya üreticilerinin yanı sıra, batarya yönetim sistemleri, elektronik malzemeler ve yazılım üreten firmaları da kapsayarak, sektördeki tüm paydaşları PiLDER çatısı altında bir araya getirmektir.

Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarında, özellikle Avrupa'da, yeteneklerimizi ve kapasitemizi sergileyebilmek adına Batarya Teknolojileri Zirvesi düzenliyoruz. Bu etkinlik, sadece ülkemizin batarya teknolojisindeki kapasitesini sergilemekle kalmayacak, aynı zamanda yabancı katılımcılar ve sektör temsilcileri ile iş birliği olanaklarını artırarak uluslararası bağlantılarımızı güçlendirecek."

Aktif durumdaki iki hücre fabrikası, yatırım aşamasındaki dört yeni tesis ve 25'ten fazla küçük-büyük ölçekli batarya üretim tesisi ile Türkiye, 2025 yılında 4 GWh'lık üretime ulaşma yolunda ilerliyor. Sektörün, devlet teşvikleri ile birlikte 2030 yılına kadar 70 GWh üretim hedefine sağlıklı bir şekilde ilerleyeceği öngörülüyor.

Tekrar hatırlatmak isteriz ki; Batarya Teknolojileri Zirvesi, 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde, Gebze'deki teknoloji merkezi Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek. Bu zirve, sektör için bir dönüm noktası oluşturacak ve tüm ilgili paydaşları, bu kritik etkinlikte bir araya gelmeye çağırıyoruz.

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