Türkiye Otomobil Pazarında Rekor Satışlar

Türkiye otomotiv pazarında, yıl içerisinde ikinci el araç fiyatları sıfır fiyatlarını geçti. Hatta otomobil bir yatırım aracına dönüştü. Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı tedbirlerle pazar normale dönerken, araç bulunurluğu da dengelendi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) 2023 yılı otomotiv pazar verileri, İstanbul'da düzenlenen ODMD Gladyatör Ödülleri Töreni'nde açıklandı.

Otomobil satışları 2023 yılında rekor kırdı!

ODMD verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2023 yılında yıllık bazda yüzde 57,4 büyüdü. Böylece sektörde ilk kez 1 milyon rakamı aşılarak 1 milyon 232 bin 635 satışa imza atıldı. Daha önce en yüksek satış 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı.

Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63,2 artarak 967 bin 341 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 39,2 artışla 265 bin 294 adet oldu.

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Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 Aralık ayında rekor kırdı

2023 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Aralık ayına göre yüzde 37,7 artarak 158 bin 653 adet oldu.

2023 Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,7 artarak 126 bin 416 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 13,3 artarak 32 bin 237 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 36,7 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 44,3 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre yüzde 13,1 arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç 10 yılık ortalama satış

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalaması da yüzde 36,7 büyüdü. Otomobil satışlarında bu rakam yüzde 44,3, hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 13,1 artış gösterdi.

Otomobil segmentlerine göre oranlar

Pazarın yüzde 89'unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturuyor. C segmenti otomobiller 542 bin 432 adetle yüzde 56,1 paya sahip olurken, B segmenti otomobiller 309.987 adetle yüzde 32 pay aldı.

Gövde tipine göre satışlar

Gövde tiplerine göre bakıldığında en çok tercih edilen gövde tipi SUV arabalar oldu. SUV'ları sedan ve hatchback araçlar takip ediyor.

Motor tipine göre satış rakamları

Otomobil pazarında en çok benzinli araç satıldı. Otomobil satışlarında motor tipine göre bakıldığında benzinli otomobil satışları, 646 bin 385 adetle yüzde 66,8 pay aldı. Dizel otomobil satışları 133 bin 374 adetle yüzde 13,8 paya sahip olurken, otogazlı otomobil satışlarının payı 10 bin 599 adetle yüzde 1,1 oldu.

Hibrit otomobil satışlarında 104 bin 804 adetle yüzde 10,8 pay alırken, elektrikli otomobil satışları 72 bin 179 adetle yüzde 7,5 paya ulaştı.

Togg elektrikli araç satışlarında rekor kırdı

Togg, geçen ay 6 bin 11 adet, satışa başladığı 2023 yılı mayıs ayından 2023 sonuna kadar ise toplam 19 bin 583 adet T10X'i kullanıcılara teslimatı gerçekleştirdi. Togg, elektrikli otomobil satışlarında zirvede yer alıyor. Tesla ise 12 bin 150 satış gerçekleştirdi. ODMD raporunda, Tesla'ya ait verilerin, kamuoyuna yapılan açıklamalar ışığında tahmini olarak belirlendiği kaydedildi.