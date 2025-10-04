Türkiye'nin Yüksek Güçlü Lazer Sistemi 'IŞIK' Kritik Testleri Geçti

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından geliştirilen yüksek güçlü lazer sistemi 'IŞIK'ın kritik kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Bakan Kacır, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; sistemin 20 kW gücündeki lazer kaynağı ile 5 kilometreye kadar körleştirme kabiliyeti, 1,5 kilometreye kadar hareketli hedefleri imha ve eritme kabiliyeti, kara ve deniz platformlarında etkin kullanımı bulunduğunu belirtti. Bakan Kacır, "Yüksek yerlilik oranı ve modüler yapısıyla IŞIK, geleceğin lazer tabanlı savunma teknolojilerinde Türkiye'yi caydırıcı ve etkin bir güç olma hedefine bir adım daha yaklaştırıyor" dedi. Projenin yürütücüsü TÜBİTAK BİLGEM, sahip olduğu mühendislik birikimi ve uzun yıllara dayanan lazer teknolojileri tecrübesiyle bu alanda kritik bir eşiğin daha aşılmasını sağladı. Çalışmalar, TÜBİTAK Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) desteğiyle hayata geçirildi. IŞIK Yüksek Güçlü Lazer Sistemi, modern savaş ortamlarına uygun mimarisi ve ölçeklenebilir yapısıyla Türkiye'nin savunma teknolojilerinde önemli bir kilometre taşı olacak.

'DRON TEHDİTLERİNE KARŞI ETKİN'

20 kW gücünde askeri tip lazer kaynağı, kara ve deniz platformları ile sabit konuşlu savunma sistemlerinde etkin görev alacak şekilde tasarlandı. Radar ve hava savunma sistemleriyle tam entegre çalışan IŞIK; kritik tesislerin güvenliğinin sağlanması ve askeri birliklerin drone tehditleri başta olmak üzere olası saldırılara karşı korunmasında yüksek etkinlik sunuyor. Görüş hattına bağlı olarak hedefleri 5 kilometreye kadar körleştirerek bertaraf edebilen, 1,5 kilometreye kadar ise sabit ve hareketli hedeflere karşı kalıcı imha kapasitesi sağlayan sistem, taşınabilir yapısıyla sahada esnek kullanım imkanı tanıyor.