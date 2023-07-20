Türkiye'nin yerli ve milli lazer silahı GÖKBERK IDEF 2023 fuarında tanıtılıyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN tarafından ortak yürütülen proje kapsamında yepyeni bir hava savunma sistemi daha sahneye çıkıyor. Türkiye'nin yerli ve milli Mobil Lazer Silah Sistemi GÖKBERK IDEF 2023 fuarında görücüye çıkıyor. Dünya sahnesine ilk çıkışını yapacak olan silah sistemiyle ilgili detaylar haberimizde… Yerli ve milli lazer silahı: GÖKBERK görücüye çıkıyor! IDEF 2023 fuarına çıkacak olan yerli ve milli lazer silahı GÖKBERK şimdiden oldukça ilgi topladı. Mobil bir sistem olarak tasarlanan GÖKBERK ağır arazi koşullarında bile entegre edileceği 6×6 veya 8×8 araçlar sayesinde rahatça kullanılabilecek. ASELSAN tarafından gelen ilk bilgilere bakıldığındaysa mobil lazerli füze sistemi genel olarak 6×6 araçlar üzerine entegre ediliyor. Sistem İHA'ların radar ve elektro-optik algılayıcılar ile arama, tespit ve takibini yapabiliyor ve ayrıca minimum 5 kW gücündeki lazer silahı kullanarak (sistem silah gücünü kendi ayarlıyor) tehditleri fiziksel olarak imha ediyor. Kısacası havada uçan kuşu yakalıyor ve takip ediyor daha sonra gerekliyse onu imha ediyor. Türkiye tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayii ihracatı gerçekleşti! GÖKBERK'in öncelikli kullanım alanları kara ve deniz platformları olarak belirlendi. Bu sahalara örnek olarak korunması gereken önemli hava sahaları, pistler, sınır hatları ve sınır karakolları, karargah binaları, askeri-sivil-devlet konvoylarının geçiş güzergahları vb. alanları verebiliriz. Bunlara ek olarak terör sahalarında da kullanılacak olan GÖKBERK, özellikle istihbarat amacıyla kullanılan mikro, mini İHA'ların tespiti ve imha görevlerinde de aktif rol oynayacak. Peki siz yeni lazer silah sistemi GÖKBERK hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN tarafından ortak yürütülen proje kapsamında yepyeni bir hava savunma sistemi daha sahneye çıkıyor. Türkiye'nin yerli ve milli Mobil Lazer Silah Sistemi GÖKBERK IDEF 2023 fuarında görücüye çıkıyor. Dünya sahnesine ilk çıkışını yapacak olan silah sistemiyle ilgili detaylar haberimizde…

Yerli ve milli lazer silahı: GÖKBERK görücüye çıkıyor!

IDEF 2023 fuarına çıkacak olan yerli ve milli lazer silahı GÖKBERK şimdiden oldukça ilgi topladı. Mobil bir sistem olarak tasarlanan GÖKBERK ağır arazi koşullarında bile entegre edileceği 6×6 veya 8×8 araçlar sayesinde rahatça kullanılabilecek. ASELSAN resmi internet sitesi ve Twitter hesabından paylaşılan görsellere bakıldığındaysa bir 6×6 aracın üzerinde sistemi görüyoruz.

ASELSAN tarafından gelen ilk bilgilere bakıldığındaysa mobil lazerli füze sistemi genel olarak 6×6 araçlar üzerine entegre ediliyor. Sistem İHA'ların radar ve elektro-optik algılayıcılar ile arama, tespit ve takibini yapabiliyor ve ayrıca minimum 5 kW gücündeki lazer silahı kullanarak (sistem silah gücünü kendi ayarlıyor) tehditleri fiziksel olarak imha ediyor. Kısacası havada uçan kuşu yakalıyor ve takip ediyor daha sonra gerekliyse onu imha ediyor.

Türkiye tarihinin tek kalemde en büyük savunma sanayii ihracatı gerçekleşti!

GÖKBERK'in öncelikli kullanım alanları kara ve deniz platformları olarak belirlendi. Bu sahalara örnek olarak korunması gereken önemli hava sahaları, pistler, sınır hatları ve sınır karakolları, karargah binaları, askeri-sivil-devlet konvoylarının geçiş güzergahları vb. alanları verebiliriz. Bunlara ek olarak terör sahalarında da kullanılacak olan GÖKBERK, özellikle istihbarat amacıyla kullanılan mikro, mini İHA'ların tespiti ve imha görevlerinde de aktif rol oynayacak.

Peki siz yeni lazer silah sistemi GÖKBERK hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirmeyi unutmayın…