Türk Telekom Ventures tarafından hayata geçirilen yerli sosyal medya platformu Yaay, kullanıcı dostu yapısı ve yenilikleri ile sınırlara takılmayan deneyimler sunuyor. Kullanıcılar, kısıtlar olmadan içerik tüketebilir, kategorileri takip edebilir ve paylaşım yapabilir. Ayrıca, yenilikçi puan sistemi ile beğeni alarak daha fazla görünür olma imkanı da bulunuyor.

Türkiye'nin yeni ve yerli sosyal medya uygulaması Yaay, kullanıcı dostu yapısı ve yenilikleri ile "sınırlara takılmayan" deneyimler sunmaya devam ediyor.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Ventures çatısı altındaki yatırımlardan AppYap tarafından hayata geçirilen yerli sosyal medya platformu Yaay, geliştirilen özellikleriyle kullanıcılarına farklı deneyimler sunuyor.

Yaay, gündem ve haber takibi, kategoriler, rozet uygulaması gibi yetkinlikleri ile birçok farklı özelliği aynı çatı altında kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Kullanıcılar, kısıtlar olmadan kullanım sunan Yaay'da sınırsızca içerik tüketebiliyor. Kategori özelliği ile kullanıcıların binlerce içeriğin arasında kaybolmadan ilgi alanlarına göre kategorileri takip etmesini ve paylaşım yapmasını sağlayan Yaay, gündemdeki etiketler yapısıyla da kategoriler sayfasında yalnızca o kategoride konuşulan etiketlerin takip edilmesine olanak veriyor.

Günlük hayatı renklendirecek özellikleri de deneyimlemeyi sağlayan uygulamayla istenilen zaman paylaşım yapılabiliyor. Yenilikçi puan sistemi ile Yaay'da beğeni aldıkça puanı yükseltmek, rozet sisteminde yukarı çıkmak, daha yüksek puan ile daha fazla görünür olmak da mümkün oluyor.

Birçok özelliğin sade ve kullanıcı dostu tasarım ile kullanılabildiği uygulamada, anında çeviri özelliği kullanıcıların gördükleri içerikleri birçok farklı dile çevirmesine fırsat veriyor.