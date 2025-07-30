Türkiye'nin Yeni Sosyal Medya Mecrası NEXT Sosyal'a Haluk Görgün Katıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin yeni sosyal medya platformu NEXT Sosyal'de savunma sanayisine dair önemli gelişmeleri paylaşacağını duyurdu. NEXT Sosyal, genç mühendislerin emeğiyle oluşturulan dijitalde milli bir duruş olarak tanımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin yeni sosyal medya mecrası NEXT Sosyal'e katıldı.

Görgün, NEXT Sosyal'de yaptığı paylaşımda, "Artık yeni bir adresimiz var: NEXT Sosyal'de biz de varız. Bundan böyle savunma sanayimize dair önemli gelişmeleri ve değerlendirmelerimi buradan paylaşacağım. Yeni nesil iletişimin bu milli platformunda NEXT Sosyal'de, teknolojiye yön veren fikirleri ve ortak heyecanımızı birlikte büyüteceğiz. Genç mühendislerimizin emeğiyle hayata geçen bu platform, sadece bir uygulama değil, dijitalde milli bir duruştur." ifadelerini kullandı.

"sosyal.teknofest.app/@halukgorgun" ve "sosyal.teknofest.app/@savunmasanayii" hesaplarının NEXT Sosyal'de kullanılmaya başlandığı bilgisini de paylaşan Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinde yer alan tüm paydaşları da NEXT Sosyal'de görmekten memnuniyet duyacağım… Biz hazırız, peki siz?"

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Teknoloji
Fenerbahçe, Chobani ile resmi imzayı attı: 'Atatürk Stadı neden olmadı?' sorusunu Ali Koç yanıtladı

Ali Koç'tan Chobani ile yapılan imza töreninde Atatürk sorusuna yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Doktorlar' dizisinin yıldızı Gamze Topuz adeta yıllar meydan okuyor

Bu sahneyle hafızalara kazınmıştı! Son hali ortaya çıktı
title