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Türkiye'nin Turcorn'ları Gelişim Hızında

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Türkiye'nin yüksek değerli teknoloji girişimleri olan Turcorn'ların gelişimi hız kazanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Turcorn Adayları Tanıtım Toplantısı'nda 15 Turcorn adayı duyuruldu. Toplantıda, milyar dolarlık değerlemeye ulaşan 7 Turcorn'un da olduğu belirtildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Turcorn kavramının Türkiye'den çıkan başarılı şirketleri tanımladığını ve 2030'a kadar 100 bin teknogirişim hedeflerinin olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin yüksek değerli teknoloji girişimleri olarak nitelendirdiği Turcorn'ların gelişimi hız kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın düzenlediği Turcorn Adayları Tanıtım Toplantısı'nda 15 Turcorn adayı duyuruldu. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile röportaj yaptı, SDN Summit için söz aldı.

Türkiye'den çıkan milyar dolarlık şirketler!

Toplantıda, bugüne kadar milyar doları aşan değerlemeler elde eden 7 Turcorn'un da olduğu belirtildi. Turcorn adayları arasında Ace Games, Albert Health, AppSamurai, Bulutistan, Colendi, Enqura, Fazla, Macellan, Picus, Pixery, RS Research, Techsign, Vispera, VRLab Academy, Wask gibi şirketler yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dünya girişimcilik ekosisteminde girişim seviyesinden hızla ölçeklenerek 1 milyar dolarlık şirket değerlemesini aşan girişimler için "Unicorn" ifadesinin kullanıldığını belirtti. Türkiye'den çıkan ve erken aşamayı başarıyla tamamlamış, küresel ölçekte başarı hedefleyen ve milyar dolar değerlemeyi aşan şirketlere ise "Turcorn" denildiğini vurguladı. Kacır, Ulusal Girişimcilik Stratejisi kapsamında 2030'a kadar 100 bin teknogirişim hedeflerinin olduğunu da ekledi.

Kacır, yeni Turcorn adayları için başvuruların devam edeceğini ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Turcorn 100 Programı aracılığıyla şirketlere finansal kaynaklara erişim, yurt içi ve yurt dışı hızlandırma programlarına katılma imkanı, dünya markası program paydaşları gibi fırsatlar sunacağını belirtti.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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