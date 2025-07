Türkiye'nin perakendecileri ortak dijitalleşme rotasında buluştu: Vizyon 2030

PIMLAND, SabancıDX Hangar'da düzenlediği "The Future of Operations: Retail Beyond Digital" etkinliğiyle, Türkiye'nin perakende sektörünü bir araya getirdi. UPAGON'un teknoloji gücüyle geliştirilen, PLM, SRM ve PIM'i entegre eden, PIMLAND, bu özel etkinlikte partner markalarıyla birlikte dijital dönüşüm yolculuğunun Vizyon 2030 rotasını çizdi.

PIMLAND, PERAKENDE DE YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALIYOR

Perakende sektörünün karşılaştığı operasyonel karmaşıklıklar, dağınık veri yapıları ve hızla değişen müşteri beklentileri; entegre, esnek ve çevik çözümler ihtiyacını her geçen gün artırıyor. İşte bu ihtiyaçlardan yola çıkarak UPAGON teknoloji hub'ı altında konumlanan PIMLAND, geleceğin perakendesini konuşmak ve sektördeki dijital dönüşüm fırsatlarını masaya yatırmak üzere bu özel etkinliği hayata geçirdi. Yapay zekâdan büyük veri analitiğine, platform mimarisinden mobil uygulamalara kadar uzanan uzmanlık alanlarıyla UPAGON, sahip olduğu teknolojiyle perakendeye çok katmanlı bir değer önerisi sunuyor.Bu vizyonun somut yansıması olan PIMLAND, operasyonel verimliliği artırırken veri kalitesini yükseltiyor, markalara omnichannel stratejilerini eksiksiz yönetebilecekleri bir zemin hazırlıyor. Perakendenin geleceğini bugünden inşa eden UPAGON ve PIMLAND, bu etkinlikle sektörde yeni bir dönemin başlangıcını müjdeledi.

PIMLAND PARTNER EKOSİSTEMİ: TECRÜBE, TEKNOLOJİ VE GÜVEN

Etkinliğin ilk bölümünde, PIMLAND'in sahip olduğu entegrasyon mimarisi ve konumlandığı stratejik alanlar paylaşılırken; ikinci bölümde ise partner markalar, perakende operasyonlarının geleceğine dair kendi teknoloji vizyonlarını sahnede aktardı. Günün öne çıkan paylaşımları şu şekildeydi: adL (Adil Işık Group), hem üretim hem perakende süreçlerinde dijitalleşmenin iş modeli dönüşümüne nasıl hizmet ettiğini kendi vaka çalışması üzerinden paylaştı. Bulutistan, Iontegra, RNV, QSoft, MDSap, perakende odaklı çözümleri hakkında bilgi verdi.

ORTAK VİZYON, ORTAK TEKNOLOJİ

PIMLAND etkinliği, Türkiye'de perakende sektörünün ortak teknoloji vizyonunda nasıl birleşebileceğinin güçlü bir örneği oldu. PIMLAND CEO'su ve kurucu ortağı Erdinç Sezer, şu ifadeleri kullandı: "PIMLAND'i yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının fırsatlarına da çevik bir şekilde uyum sağlayabilecek bir yapı olarak tasarladık. Tüm markalar ve teknoloji üreten paydaşlarla birlikte, perakende sektörünün 2030 vizyonuna katkı sunarak global ölçekte daha güçlü bir konuma gelmeyi ve sektörel dönüşümde öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyoruz." Etkinlik, bu yaklaşımın perakende dijitalleşmesinde nasıl bir kaldıraç etkisi yarattığını somut biçimde ortaya koydu.