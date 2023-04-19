Türkiye'nin ortalama internet hızı belli oldu! Dünyada kaçıncı?

Türkiye internet hızı sıralamasında kaçıncı oldu? Speedtest verilerine göre mobil internet hızında artış yaşadık. İşte detaylar.

Türkiye internet hızı ortalaması açıklandı. Speedtest tarafından sunulan verilere göre Mart ayında Türkiye'nin ortalaması belli oldu. Buna göre mobil internette dört basamak ileri, sabit geniş bantta ise üç basamak geri gidildi.

Türkiye internet hızı ortalaması açıklandı

Speedtest'in sonuçlarına göre Türkiye'nin ortalama internet hız sonuçları gözler önüne serildi. Mobil internet indirme hızı 32.06 Mbps, yükleme hızı ise 13.23 Mbps olarak belirlendi. Gecikme ise 23 ms seviyesindeydi. Bu sonuçlar ile Türkiye, mobil internet sıralamasında 66. olmayı başardı.

Sabit geniş bant sonuçlarında ise gerileme yaşandı. Buna göre sabit internet için indirme hızı 33.32 Mbps, yükleme hızı ise 6.83 Mbps oldu. Gecikme 9 ms ile son zamanların en düşük seviyesindeydi. Fakat dünya geniş bant sıralamasında 110. sıraya geriledik.

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Speedtest sonuçları belirlemek için farklı operatörleri tercih eden 300 kullanıcıyı inceledi. Ayrıca mobil operatörlerin karnesini de ortaya çıkardı. Buna göre GSM operatörleri Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone şeklinde sıralandı.

Speedtest, 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'nin en iyi mobil operatörleri arasında Turkcell'in 51,76 Mbps indirme hızı sağladığını ortaya koydu. Hemen ardından 28.40 Mbps ile Türk Telekom ve 16.83 Mbps ile Vodafone geliyordu.

Öte yandan akıllı telefon üreticilerinin sonuçları da açıklandı. İndirme konusunda Apple 42.38 Mbps, Samsung 28.53 Mbps ve Xiaomi kullanıcıları ise 24.50 Mbps hız bildirdi.

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