Dijital dönüşümün lokomotifi konumundaki internetin insanlığa en büyük hediyelerinden birisi de sosyal medya demek mümkün. Tabii olumlu yanlarının yanı sıra olumsuz taraflarının da olduğunu belirtelim. 2023 itibariyle bu gibi mecraları en çok kullanan ülkelerden biriyiz. SODİMER tarafından yapılan son araştırma bu durumu bir kez gözler önüne serdi. İşte Türkiye'nin Instagram'da harcadığı süre!

Türkiye ayın bir gününü Instagram'da geçiriyor

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'ın açıklamasına ve Dünya Gazetesi'nin aktardığına göre Türkiye'de nüfusun yüzde 80'i sosyal medyada çok yoğun zaman geçiriyor.

Günümüz itibariyle 18 yaş üstü gençlerin yüzde 95'i sosyal medya platformlarında zaman geçiriyor ve 60 yaş üstü bireylerde de benzer bir durum söz konusu. Eraslan'ın açıklamasına göre Türkiye'de 40 milyon Instagram kullanıcısı var. Bu uygulamanın hemen ardından WhatsApp, Twitter ve YouTube geliyor.

Müzikli Instagram hikayesi nasıl kaydedilir?

Sosyal medyada harcanan zamana baktığımızda Türkiye dünyada 15. sırada. Buna göre ayda Instagram'a 21 saat ve WhatsApp'a ise 11 saat harcıyoruz. Diğer mecralarla ilgili bir detayın şimdilik paylaşılmadığını belirtelim.

Eraslan açıklamasının bir kısmında Threads ve Twitter (X) rekabetine de değindi. Threads'e gidenlerin tekrardan X'e geri döndüğünü belirten Eraslan, insanların dijital alışkanlıklarının ihmal edildiğini söyledi. Bu açıklamayı göz önünde bulunduracak olursak, yıllarca kullandığımız sosyal medya uygulamaları bizim bir alışkanlığımız oluyor ve bir süre sonra karşısına daha iyisi çıksa bile uygulamalar arasındaki geçişi risk olarak görüyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemizin sosyal medya kullanımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!