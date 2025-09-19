Haberler

Türkiye'nin İlk Yerli Elektrikli Lokomotifi Üretiliyor

Türkiye'nin İlk Yerli Elektrikli Lokomotifi Üretiliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin en güçlü elektrikli ve dizel elektrikli lokomotiflerini üreteceklerini açıkladı. Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi, 6 akslı elektrikli lokomotif olarak tanıtıldı ve daha fazla güç sağlayacak.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Türkiye'nin en güçlü elektrikli ve dizel elektrikli lokomotiflerini üreteceğiz. Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi, ülkemizin ilk yerli ve milli 6 akslı elektrikli lokomotifi olacak" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yürütülen yeni ana hat lokomotif projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, projenin hem elektrikli hem de dizel elektrikli olarak üretileceğini belirterek, "Türkiye'nin en güçlü elektrikli ve dizel elektrikli lokomotiflerini üreteceğiz. Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi, ülkemizin ilk yerli ve milli 6 akslı elektrikli lokomotifi olacak" açıklamasında bulundu.

'YÜZDE 50 DAHA FAZLA GÜCE SAHİP OLACAK'

Konsept ve ön tasarım aşamalarını tamamladıklarını ifade eden Uraloğlu, "CoCo Elektrikli Lokomotif, 4 akslı E-5000'e göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla güce sahip olacak. Tasarım hedefimiz 7,2 megawatt güce ulaşmak" dedi. Dizel elektrikli versiyonun 3 bin 750 beygir gücünde tasarlandığını ve sınıfının en güçlüsü olacağını aktaran Uraloğlu, "Modüler tasarım ile elektrikli ve dizel elektrikli lokomotifin boji ve şasi alt ana aksamlarını ortak tasarladık. Böylece üretim süresini kısaltıp maliyeti düşürmeyi hedefledik. E-5000'de edindiğimiz tecrübeyi bu projeye aktarıyoruz. Aynı ürün ailesini kullanarak yedek malzeme çeşitliliğini de azaltacağız. Bu lokomotif, ülkemizde sınıfının en güçlüsü ve 6 akslı ilk yerli ve milli lokomotif olacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin itirazı reddetti

YSK, pazar günü yapılacak CHP kurultayına ilişkin kararını verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek müjdesi: 3 milyar TL'lik kredi imkanı sunacağız

Salondakilere müjdeyi bizzat verdi: 3 milyar TL'lik kredi sunacağız
Yunanistan, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti

Komşu, Türkiye - İsrail krizinde tarafını açıkça belli etti
Genel merkezde buluştular: Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek

Bahçeli, 'Alevi Açılımı'nın startını ünlü şarkıcıyla verecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
title