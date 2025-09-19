Türkiye'nin İlk Yerli Elektrikli Lokomotifi Üretiliyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Türkiye'nin en güçlü elektrikli ve dizel elektrikli lokomotiflerini üreteceğiz. Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi, ülkemizin ilk yerli ve milli 6 akslı elektrikli lokomotifi olacak" dedi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yürütülen yeni ana hat lokomotif projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, projenin hem elektrikli hem de dizel elektrikli olarak üretileceğini belirterek, "Türkiye'nin en güçlü elektrikli ve dizel elektrikli lokomotiflerini üreteceğiz. Milli CoCo Tipi Anahat Lokomotifi, ülkemizin ilk yerli ve milli 6 akslı elektrikli lokomotifi olacak" açıklamasında bulundu.

'YÜZDE 50 DAHA FAZLA GÜCE SAHİP OLACAK'

Konsept ve ön tasarım aşamalarını tamamladıklarını ifade eden Uraloğlu, "CoCo Elektrikli Lokomotif, 4 akslı E-5000'e göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla güce sahip olacak. Tasarım hedefimiz 7,2 megawatt güce ulaşmak" dedi. Dizel elektrikli versiyonun 3 bin 750 beygir gücünde tasarlandığını ve sınıfının en güçlüsü olacağını aktaran Uraloğlu, "Modüler tasarım ile elektrikli ve dizel elektrikli lokomotifin boji ve şasi alt ana aksamlarını ortak tasarladık. Böylece üretim süresini kısaltıp maliyeti düşürmeyi hedefledik. E-5000'de edindiğimiz tecrübeyi bu projeye aktarıyoruz. Aynı ürün ailesini kullanarak yedek malzeme çeşitliliğini de azaltacağız. Bu lokomotif, ülkemizde sınıfının en güçlüsü ve 6 akslı ilk yerli ve milli lokomotif olacak" açıklamasında bulundu.